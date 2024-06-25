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最高罰10萬！宜縣一期稻作收割 空拍機取締露天燒稻草

宜縣一期稻作進入收割期，縣府啟動科技執法取締露天燃燒稻草。（圖由宜蘭縣府提供）

宜縣一期稻作進入收割期，縣府啟動科技執法取締露天燃燒稻草。（圖由宜蘭縣府提供）

2024/06/25 16:39

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一期稻作進入收割期，縣府環保局導入科技執法取締露天燃燒稻草，除了架設多組監錄系統監控熱點，也運用空拍機輔助稽查，違者可依違反空氣污染防制法，處1200元以上10萬元以下罰鍰，若導致火災將涉及公共危險刑責。

宜蘭縣府環保局今天發布新聞稿指出，露天燃燒稻草伴隨高溫將破壞表土，稻草灰也會釋出過多碳酸鉀與氧化鈣，導致土壤酸化及肥力不均情形，如果摻雜其他農業廢棄物燃燒，恐產生大量二氧化碳、細懸浮微粒（PM2.5），不僅影響空氣品質、遮蔽視線，還會危害人體健康。

縣府環保局鼓勵農民採取就地掩埋方式，在田間翻耕堆肥增加地力，或是覆蓋在田間、畦面，藉此讓土壤保濕，同步抑制雜草生長，稻草也能用來製作草席、編織工藝品。

環保局長許嘉琦說，為防制露天燃燒稻草，宜縣環保局架設多組監錄系統監控熱點，同步運用空拍機輔助稽查，如果發現露天燃燒，將派員取締，呼籲各界不要以身試法。

此外，農機在田間作業後開上馬路時，請先清潔機身、輪胎，勿夾帶泥土上路，或改採運輸車輛載運農機，避免污染路面，減少交通事故。

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