網點名高鐵彰化站是最廢車站 魏明谷不認同

魏明谷說，利用彰化站的乘客越來越多，每逢週五都買不到票，圖為他搭高鐵的情況。（翻攝自魏明谷臉書）

2024/04/10 12:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕清明連假，搭高鐵的人潮爆多，有網友抱怨，不少班次停靠的站很多，搭起來像區間車，於是提出「哪一站最該拔掉？」，引發網友熱烈迴響。其中最多人點名彰化站，但前彰化縣長魏明谷力挺彰化站，他說，彰化站對南彰化的民眾非常方便，諾大的園區，有「免費」的停車場（指彰化高鐵公園停車場），若開車到烏日站搭高鐵，汽車一天就要200元的停車費，但彰化站不管停多久，都不用錢。

目前擔任中小企業信保基金董事長的魏明谷天天搭高鐵上、下班，得以近距離觀察在地民眾對彰化站的需求。他說，位於田中鎮的彰化站對彰南（員林、溪湖以南）民眾非常需要，北彰化當然到烏日站較方便，但南彰化的民眾則不然，以員林人為例，開車到烏日站搭高鐵到台北，要經國道一號或台74線，車程約40分鐘，到烏日站還要再花停一日200元的停車費。

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他發現，因為烏日站停車收費高，但彰化高鐵特定區很大，很多員林人選擇到彰化站，因為這裡有免收費的停車場，而高鐵從彰化站坐到台中站僅要120元，光省停車費就很可觀。

魏明谷表示，他近年坐高鐵通勤，確實發現利用彰化站的乘客越來越多，每到週五或連假前，經常沒位置，車廂非常擠，他不認為這是「最廢的車站」，只要乘客人數持續增加，就表現出它的價值。

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