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上班族停車年省4萬！高鐵彰化站「隱藏版停車位」傳將取消

高鐵彰化站週邊公園有免費停車場，每天都爆滿。（記者顏宏駿攝）

高鐵彰化站週邊公園有免費停車場，每天都爆滿。（記者顏宏駿攝）

2024/06/17 13:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高鐵彰化站通車8年，運量總是敬陪末座，但該站有一項「隱藏版停車位」福利，周邊2處「彰化高鐵公園」免費停車位，每天至少吸近千輛的小型車停駐，1年下來每名通勤族可省下約4萬元停車費。近來卻傳出警方將取締，引發當地民眾的議論。

記者求證田中警分局田中派出所，警方表示，主要是取締停在人行道上的自小客及機車，停在公園停車位內汽車並不受影響。

田中鎮公所表示，高鐵站周邊是當地民眾運動熱點，但有不少車主將車子停在人行道上，影響民眾運動的權利也影響市容，因此公所6月1日行文田中派出所協助取締。

彰化高鐵站腹地廣闊，車站旁雖有一民營收費停車場，但該停車場的業績堪比「高鐵彰化站運量」，奇低無比，原因是高鐵站週邊有2處「高鐵公園」，公園旁邊有免費停車場，每日可停近千輛的汽車，若以烏日站日停200元收費，彰化站的高鐵通勤族，一年就可省下4萬元的停車費，據了解，停在2處免費停車場最多的車主大都到台中市上班，搭高鐵從彰化到台中僅10分鐘，自由座票價為125元。

中小企業信保基金董事長的魏明谷幾乎天天搭高鐵來往彰化、台北，他不諱言自己就是免費停車場的「重度使用者」，他說，根據2023年的高鐵日運量統計，彰化站每天有近4000人進出，若把「隱藏版停車位」取消，恐減少1000名乘客，彰化站的運量將雪上加霜，他還大膽建議，公所與高鐵公司可以研究，大量開放站區週邊道路免費停車，因為彰化高鐵特定區人煙稀少，開放免費停車，可為乘客節省荷包，也可防治安死角，他強調，民眾會停到人行道，就是因為目前兩處公園停車場已不敷使用，面對低運量的彰化站，政府應「大方一點」，先想辦法吸引潛在的乘客，而不是把現有的乘客推出去。

高鐵彰化站週邊公園有免費停車場，每天都爆滿。（記者顏宏駿攝）

高鐵彰化站週邊公園有免費停車場，每天都爆滿。（記者顏宏駿攝）

網路傳出高鐵彰化站免費停車福利將取消。（記者顏宏駿翻攝自臉書「田中人」）

網路傳出高鐵彰化站免費停車福利將取消。（記者顏宏駿翻攝自臉書「田中人」）

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