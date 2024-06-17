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乘客大補丸？彰化高鐵站「隱藏版」免費停車 是否取消引議論

高鐵彰化站的高鐵公園有免費的停車場。（記者顏宏駿攝）

高鐵彰化站的高鐵公園有免費的停車場。（記者顏宏駿攝）

2024/06/17 20:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高鐵彰化站運量長期敬陪末座，被網友酸「最廢的車站」，但它卻有一項「隱藏版免費停車」的福利，預估每日為該站帶來近千名的乘客，但因為大家「呷好道相報」，造成停車位「一位難求」，停車亂象頻傳，警方將加強取締。

其實，彰化站旁有民營收費停車場，但因為站內週邊又有「高鐵公園」的免費停車場，足以提供每日約千輛的車子停駐，目前彰化高鐵站平均日進出人數近5000人，如果取消「隱藏版免費停車」，恐嚴重衝擊原已乘客稀少的彰化站。但公所表示，警方只會取締停在人行道上的車子，對於停在高鐵公園內的車子暫時不受影響。

今天消息傳出，引發各界討論，有人認為，政府應該大方一點，為了彰化站的乘客人數，應該大舉開放站區週邊的免費停車位，例如路邊可以免費停車。持這種意見者普遍認為，彰化站乘客少，但彰化站高鐵特定區幅員遼闊，在不影響既有交通的情況下，用「免費停車」的利多來吸引更多的乘客。

持反對意見者則認為，免費停車政策「易放難收」，今天會造成停車亂象，是國民素質太差，且高鐵特定區週邊公園是民眾運動的熱點，若停車政策大開放，將衝擊當地民眾運動的權利。

也有民眾認為，高鐵特定區週邊的免費停車位，很多車主一停就是一個禮拜，這些可能是去國外出差或旅遊的民眾，其實公園免費停車位每天為高鐵帶來的乘客效益沒有預期中高。

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