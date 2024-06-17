百馬校長10年達陣！葉振彰第100場留彰化圓夢 嘆太魯閣馬拉松太美

彰化縣漢保國小校長葉振彰花10年跑馬拉松，堅持第100場要在家鄉彰化圓夢。（記者劉曉欣攝）

2024/06/17 18:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉漢寶國小校長葉振彰，從10年前挑戰「初馬」的虎尾馬拉松成功，原本去年就可以實現完成100馬的夢想，但他決定這麼有紀念性的賽事，一定要留在彰化家鄉完成，已報「田中馬」與「鹿港馬」作為第99馬與第100馬，同時也是送給自己55歲的禮物。

葉振彰表示，他從小不是體育選手，也不是體育老師，初任校長時，田尾鄉南鎮國小有舉辦環鄉跑步，他也跟著學生一起練習跑，剛開始只能跑個1000公尺，為了做榜樣給學生看，就持續跑下去，也立志要完成100馬。

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為了完成100馬的願望，葉振彰只要下班就在校園跑步1小時，先是完成10場半馬，再開始挑戰全馬，從2014年完成「虎尾馬」的「初馬」，接下來就是跑遍全國各地的馬拉松，2019年是最瘋狂的一年，這一年跑了15場馬拉松，而跑過的馬拉松裡面，最難忘的是「太魯閣馬拉松」，因為風景實在太漂亮了，最有人情味當然就是「田中馬」。

葉振彰強調，為了要實現「百馬」夢想，天天都要持續運動，許多學生看到他利用放學時間在操場跑步，都會很好奇，他都會跟學生說明他為了圓夢所做的努力與付出，而教育無它，唯愛與榜樣而已，也有師生有空就會跟著他一起跑步。

葉振彰說，如果按照他的百馬養成進度，應該可以在去年就達標，也將是彰化縣教育界第一位的「百馬校長」。但他希望自己的第100馬是在家鄉完成，特別調整進度，已報名今年的「田中馬」與「鹿港馬」作為第99馬與第100馬，也當成送給自己55歲的禮物。

彰化縣漢寶國小校長葉振彰將在今年完成百馬夢想，他說最難忘的是「太魯閣馬拉松」，因為風景太美了。（取自葉振彰臉書）

彰化縣漢寶國小校長葉振彰花10年跑馬拉松，堅持第100場要在家鄉彰化圓夢。（擷取自葉振彰臉書）

彰化縣漢保國小校長葉振彰花10年跑馬拉松，堅持第100場要在家鄉彰化圓夢。（記者劉曉欣攝）

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