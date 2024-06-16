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活絡「彰化西門町」！永樂街擬蓋天棚+五星廁所 尋昔日榮景

彰化市公所計畫在永樂街沿線蓋上「天棚」，效仿日本購物街的屋棚，民眾逛街不再風吹雨淋。 （記者湯世名攝）

彰化市公所計畫在永樂街沿線蓋上「天棚」，效仿日本購物街的屋棚，民眾逛街不再風吹雨淋。 （記者湯世名攝）

2024/06/16 17:56

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市永樂街昔日有「彰化西門町」美稱，當時小吃雲集，人潮洶湧，如今榮景不再，市公所為此計畫將永樂街蓋上「天棚」，效仿日本購物街的屋棚，民眾逛街不再風吹雨淋，此外還將向在地小吃招手進駐長期經營，期能找回昔日風光。

彰化市長林世賢指出，永樂街位在鬧區、交通便捷，早期小吃攤商林立，曾是中部最熱鬧的夜市，多年前由縣府、市公所共同爭取經濟部補助經費轉型為形象商圈，因遇上經濟不景氣，在地美食小吃陸續退場，以服飾商店為主的經營模式逐漸取代，店家生意逐年蕭條，榮景不再，近年來反而見到多家夾娃娃機店面興起。

林世賢說，他們為活絡永樂街商圈，找回昔日榮景，今年農曆春節曾進行封街辦活動，吸引超過40萬人次到訪，讓他們與商圈業者相當振奮；目前除了每個月第2個星期與第4個星期舉辦市集的活動，還向內政部國土署申請將人行步道改善、興建五星級公廁，還計畫在中山路與民族路之間的數百公尺長永樂街沿線蓋上天棚，仿效日本的購物街，讓民眾有舒適的逛街環境。

此外，林世賢說，永樂街在1990年代就是夜市型態的經營，當時沿線美食小吃林立，每天都是爆滿人潮，當時曾有「彰化西門町」美稱，後來因景氣不佳，小吃美食退場後人潮逐漸減少，所以他認為應該把在地美食小吃再找回來，進駐店面長期經營，若加上未來中友百貨彰化店開幕，走到永樂街逛夜市相當便利，相信絕對可以再次挹注活力。

彰化市公所已向內政部國土署申請將人行步道改善、興建五星級公廁。（記者湯世名攝）

彰化市公所已向內政部國土署申請將人行步道改善、興建五星級公廁。（記者湯世名攝）

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