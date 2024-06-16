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1530坪地標將消失！彰化最大危樓 員林「黃金帝國」10月開拆

閒置多年的員林市黃金帝國大樓是員林火車站重要地標建物。（圖縣府提供）

閒置多年的員林市黃金帝國大樓是員林火車站重要地標建物。（圖縣府提供）

2024/06/16 16:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣員林火車站重要地標「黃金帝國」大樓，由於市場變遷與管理不善，已閒置多年。該大樓占地1530坪，擁有281名土地和建物所有權人，其中一半屬於縣府，超過六成地主同意都市更新，縣府今年編列8100萬元拆除經費，預計9月發包，10月開始拆除。

縣府建設處最新公告指出，位於員林市中正路500號的「黃金帝國」大樓因結構安全不合格，被認定為危險建築。所有權人需在7月31日前完成補強或拆除，否則將依建築法第81條強制拆除。縣府預計6月27日在員林市公所舉行說明會。

「黃金帝國」大樓建於1991年，共14層樓高、地下4樓，曾是溜冰場、MTV、旅館、餐飲等休閒娛樂場所。1999年921大地震後被列為危樓，從此逐漸沒落，成為當地的「廢墟蚊子樓」去年底，縣府委託技士評估其結構安全，結果顯示存在公共安全隱患，必須補強或拆除。若逾期未處理，將由縣府強制拆除。

縣府計劃透過公辦都更，藉由新建為這片土地帶來重生，而這座大地標，最快將於今年10月開始拆除，走入歷史進入倒數階段。

彰化縣政府最近公告員林市「黃金帝國」為危樓，所有權人需在7月31日前完成補強或拆除，否則將依建築法第81條強制拆除。（圖縣府提供）

彰化縣政府最近公告員林市「黃金帝國」為危樓，所有權人需在7月31日前完成補強或拆除，否則將依建築法第81條強制拆除。（圖縣府提供）

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