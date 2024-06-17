中市議會二讀通過公有停車場電動車免費停1小時 充電費每度不高於20元

市議會二讀通過電動車免費停車一小時，充電費每度不得超過20元。（市府提供）

2024/06/17 15:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市議會今天二讀通過公有停車場收費自治條例修正，未來電動車停車第1小時免費，第2小時以現場費率為準，停在充電車格亦同，而充電的收費則不能高於每度20元，因為還要修改目前400個充電樁收電費程式，新辦法最快明年元月實施。

中市電動車達8千輛，但收費標準遭外界質疑不公平，中市府交通局修改自治條例，日前中市議會法規委員會初審通過，今天進行二讀，但收電費每度不高於20元的規定，遭市議員質疑是否太貴了。

請繼續往下閱讀...

國民黨中市議員楊大鋐質疑，充電收費新制不明確、僅訂每度電以20元為上限，造成許多車主憂心「台中公有停車場的充電收費將會成為全台最貴」。

楊大鋐並指出，本市公有停車場目前設置406支充電樁皆屬於舊式電樁，僅能計算停車時間無法計算充電度數，如新制上路後採計以充電度數收費，則需要全面更換為新式充電樁，顯示此次修正只是在現有的基礎上花錢進行設備更換，並無產生額外效益。

無黨籍市議員吳佩芸強調，市府修正的自治條例僅用充電電費以每度20元為上限概括，他馬上收到許多電動車主的陳情，擔心這樣的高昂收費不僅有失慢充和快充使用區別的公平性，更可能造成公有停車場充電費比民間還高，導致充電車格閒置，淪為蚊子充電槍。

交通局表示，停車格充電費率主要反映業者建置「快、慢充」等不同充電樁規格的營運成本及台電電費，若業者充電費率悖離市場行情，其使用率也將降低，抑制過高費率情形；至於充電費率制定應更加明確，交通局將依議會決議，提出「充電槍充電收費費率級距表」檢討報告。

市議會二讀通過電動車免費停車一小時，充電費每度不得超過20元。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法