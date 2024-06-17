為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中市議會二讀通過公有停車場電動車免費停1小時 充電費每度不高於20元

市議會二讀通過電動車免費停車一小時，充電費每度不得超過20元。（市府提供）

市議會二讀通過電動車免費停車一小時，充電費每度不得超過20元。（市府提供）

2024/06/17 15:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市議會今天二讀通過公有停車場收費自治條例修正，未來電動車停車第1小時免費，第2小時以現場費率為準，停在充電車格亦同，而充電的收費則不能高於每度20元，因為還要修改目前400個充電樁收電費程式，新辦法最快明年元月實施。

中市電動車達8千輛，但收費標準遭外界質疑不公平，中市府交通局修改自治條例，日前中市議會法規委員會初審通過，今天進行二讀，但收電費每度不高於20元的規定，遭市議員質疑是否太貴了。

國民黨中市議員楊大鋐質疑，充電收費新制不明確、僅訂每度電以20元為上限，造成許多車主憂心「台中公有停車場的充電收費將會成為全台最貴」。

楊大鋐並指出，本市公有停車場目前設置406支充電樁皆屬於舊式電樁，僅能計算停車時間無法計算充電度數，如新制上路後採計以充電度數收費，則需要全面更換為新式充電樁，顯示此次修正只是在現有的基礎上花錢進行設備更換，並無產生額外效益。

無黨籍市議員吳佩芸強調，市府修正的自治條例僅用充電電費以每度20元為上限概括，他馬上收到許多電動車主的陳情，擔心這樣的高昂收費不僅有失慢充和快充使用區別的公平性，更可能造成公有停車場充電費比民間還高，導致充電車格閒置，淪為蚊子充電槍。

交通局表示，停車格充電費率主要反映業者建置「快、慢充」等不同充電樁規格的營運成本及台電電費，若業者充電費率悖離市場行情，其使用率也將降低，抑制過高費率情形；至於充電費率制定應更加明確，交通局將依議會決議，提出「充電槍充電收費費率級距表」檢討報告。

市議會二讀通過電動車免費停車一小時，充電費每度不得超過20元。（市府提供）

市議會二讀通過電動車免費停車一小時，充電費每度不得超過20元。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台達電首創升降充電樁 插旗台北一級戰區新建案
2024/04/16 09:26

台達電首創升降充電樁 插旗台北一級戰區新建案
台中自治條例公共停車場設10％電動車位 交通局：2028達標
2023/07/04 20:32

台中自治條例公共停車場設10％電動車位 交通局：2028達標

熱情港都！誠實徵文首辦、千人投稿參加
路邊見「電動汽車優先」停車格 高雄人驚問：燃油車能停嗎？
2024/03/21 13:45

路邊見「電動汽車優先」停車格 高雄人驚問：燃油車能停嗎？
公有充電停車格屢被霸佔 中市明起要收費
2023/06/30 09:43

公有充電停車格屢被霸佔 中市明起要收費

酷澎大力協助花蓮原民少年兒童之家災後修復
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播