台中公車撞死伊拉克男妻兒路口 7/1啟動科技執法

台中市北區學士路與英才路口。（警方提供）

2024/06/26 00:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區學士路與英才路口，周邊鄰近醫院、學校、商圈，往來人車眾多，且前年發生公車未停讓行人釀母嬰雙亡交通事故，市警局為此建置科技執法裝置，將在7月1日正式上路，針對「闖紅燈」、「未停讓行人」等態樣違規進行取締，提醒民眾不想荷包失血，務必養成遵守道路交通規則的習慣。

回顧這起案情，2022年12月7日晚間，豐原客運陳姓司機駕駛公車行經北區學士路、英才路口要左轉，撞上走在人行道的1家3口，當時夫妻2人推著嬰兒車，李姓妻子與1歲幼兒遭輾過斃命，倖存伊拉克籍丈夫季男手腕挫傷，案件引發輿論沸騰，台中地院去年依行經行人穿越道不禮讓加重其刑，以過失致死罪判1年4月，可上訴。

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轄區第二分局表示，市警局為此邀集交通局、工務局等相關單位，先前於英才路與學士路口就曾多次辦理會勘，研商交通安全改善方案，期間該路口已實施「行人穿越道退縮」、「設置行人專用時向」，且「加強夜間照明」等多項改善措施，交通事故已有顯著改善。

市警局近期建置的科技執法裝置，也將在7月1日起正式上路，針對「闖紅燈」、「未停讓行人」、「未依規定兩段式左轉」、「違規停車偵測取締」等態樣違規進行取締，對於交通肇因對症下藥，藉由自動化辨識違規行為，達成交通順暢及降低事故目的。

第二分局強調，設置科技執法設備目的不是要開出罰單，而是希望行經該路口的駕駛人能遵守相關交通規則，避免僥倖心態，以降低事故發生，而為了加強宣導科技執法措施，第二分局也特別製作影片宣傳，民眾可以透過分局臉書粉絲專頁「台中市警第二分局波麗士」觀看並分享給親友知道，避免荷包失血更保障交通安全。

市警局在該路口建置科技執法裝置，將在7月1日正式上路。（警方提供）

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