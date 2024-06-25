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普渡雙聯組 22名成大生將啟程赴美

國立成功大學普渡雙聯組第2屆22位學生將前往美國普渡大學就讀，校方舉辦祝福典禮。（圖由成功大學提供）

國立成功大學普渡雙聯組第2屆22位學生將前往美國普渡大學就讀，校方舉辦祝福典禮。（圖由成功大學提供）

2024/06/25 16:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學第2屆普渡雙聯組，22位大三學生今年8月將前往美國普渡大學就讀大四，成大國際處舉行派送祝福典禮，第1屆學生亦返台分享經驗，鼓勵踏實築夢。

一般學士4年加碩士2年，修習歷程6年。成大表示，「普渡雙聯組」，學制為3+1+1年，前3年在成大修課，第4年前往美國普渡大學交換，同時取得成大學士學位與普渡大學碩士班資格，最快可於1年後獲得普渡大學碩士學位，等於5年就可完成。

派送祝福典禮地點選在「未來館」，前身即為1950年代美援時期，由普渡大學與成功大學合作計畫下所興建的成大舊總圖書館。

成大表示，第2屆普渡雙聯組學生於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間入學，當時僅能線上舉辦新生歡迎會，如今在「未來館」為大家舉辦派送祝福典禮，深具意義，除了代表莫忘兩校鏈結的歷史原點，也期許學生以「成大普渡雙聯組」為自豪，帶著成大人的自信、善良與正直，勇敢地接受未來各項挑戰。

第1屆普渡雙聯組學生代表，機械系113級謝宗銘、電機系113級楊逸泉甫自美國返台，也到校分享美國求學生活經歷。兩人皆已完成普渡大學大4學業課程並順利申請上普渡大學研究所，勉勵學弟妹把握機會挖掘有興趣的領域，並積極參與課後輔導時間與教授建立良好關係。

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