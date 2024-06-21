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跨域學習有助成績及就業 大學祭彈性修課及獎勵力推

112學年度大學校院教務、校務經營主管會議昨起2天於中山大學舉行。（教育部提供）

112學年度大學校院教務、校務經營主管會議昨起2天於中山大學舉行。（教育部提供）

2024/06/21 14:50

〔記者楊綿傑／高雄報導〕跨域學習有助提升學生整體競爭力！成功大學與中原大學今於大學校院教務、校務經營主管會議中皆提及，修讀跨域的學生相較於未修讀跨域的學生，包括學校成績、就業、待遇等都較高，而學校也透過彈性化課程、修讀獎勵等積極推動。

成大教務長沈聖智分析，近8年來說，跨域學生比例有逐年上升趨勢，在學校成績方面，跨域學生平均較未跨域學生高約3.18分；就業比例方面，跨域學生較未跨域學生高約2.78%，待業比例較未跨域學生低0.7%，且錄取2家以上公司比例較未跨域學生高約3.23%，而畢業5年後，月薪8.5萬以上較未跨域學生高約1.04%。

沈聖智提到，依據IR分析，學生喜歡跨域，但都不敢跨域。尤其學業成績很好的學生，擔心跨過去之後，若是修課的成績低，會影響書卷獎、申請研究所。學校則提出相關措施，跨域修課成績好可以保留，如果有通過但分數不好，可以選擇註記通過不秀分數，如果沒通過也可以抹去修課記錄。

沈聖智指出，學校為了鼓勵跨域，透過開設初探課程，讓學生從各種概論去修修看，如想學寫程式的學生，就請老師針對非理工學生設計學習方式等。而113學年度開始將開始實施6個學分的探索學分，以及模組化課程、12至15學分的專長微學程等方式，預期願意跨域學生會增加，成績也會提高。

中原大學也透過多方位跨領域增能計畫推動跨域人才培育，教務長皮世明說明，內容包括發展具有學院特色、符合政府新興產業、鏈結就業或創新創業之跨域學分學程與跨領域相關課程、提升學生輔系或雙主修修畢率及活化雙主修學習等。

皮世明提到，根據分析，在校期間修讀跨領域、輔系及雙主修均有助於提高學生在校成績；修讀跨領域學生也能提高學生專業知能及就業職能。而在實際就業上，修讀跨領域之畢業生多數在2個月內找到工作，未修讀者多在3至4個月，甚至6個月以上，顯示修讀跨領域之畢業生有助縮短找工作時間。

不過皮世明也提到，雖然學生修讀跨領域、輔系或雙主修意願不低，但玩成人數卻偏低，因此學校也已透過建置學分學程查詢系統，導引學生修畢學程；並藉由學術導師引導學生規劃跨領域學程修習方向。此外，校方也制定出跨域學習獎勵金制度等進行推動。

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