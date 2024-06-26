他哀台灣夏天濕熱「活像蒸籠」 內行推1避暑勝地

近期台灣各地迎接炎炎夏日，高溫酷暑也讓氣象專家提醒民眾，今明（26至27日）是「超級夏天」，非必要請勿出門。示意圖。（資料照）

2024/06/26 20:55

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期台灣各地迎接炎炎夏日，高溫酷暑也讓氣象專家提醒民眾，今明（26至27日）是「超級夏天」，非必要請勿出門。對此，有一名網友發文哀怨，近期天氣實在熱到難以忍受，彷彿活在「蒸籠」之中，更直呼「台灣還能住人嗎？」，該文一出，立即引發眾人熱議。

一名網友在PTT以「台北天氣根本不適合人居住吧？」為標題發文，他開頭便直言台灣夏天包辦「悶、熱、濕」3點，而且空氣不流通，哪怕有徐徐微風吹到身上，仍會有一股沉重的黏膩感，即便去洗澡沖涼也會馬上流汗，等於是白洗。

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原PO直言，他在這種天氣完全不想出門，大家也都躲在室內吹冷氣，導致熱島效應更嚴重，活像一個蒸籠。原PO更提到，如今才6月而已，他無法想像即將來臨的酷熱暑假，會熱到什麼程度，「7、8月的台北能住人嗎？台灣能住人嗎？是不是該移民了？」。

貼文曝光後，吸引許多網友熱烈討論，更不少內行人建議去「山上」避暑，「真的又熱又悶」、「暑假，住玉山上」、「全台灣都是吧，只剩金馬能住人」、「整個臺灣都是，不只台北好嗎？」、「30年前沒這麼慘，現在就人過多了」、「夏天比赤道熱，冬天比北海道冷」、「7~8月除了去山上，台灣你能去哪？」。

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