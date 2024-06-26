阿里山避暑小確幸！ 觀賞林中小精靈「水晶蘭」

被譽為森林中小精靈的「水晶蘭」，迷你又可愛，稍不注意看很容易就錯過。（記者蔡宗勳攝）

2024/06/26 11:06

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕立夏之後進入炎炎夏日，白天高溫動輒35度以上，暑氣逼人，不過阿里山國家森林遊樂區7月最高溫不到20度，是避暑的好去處，尤其這陣子雨水豐沛，在森林陰涼潮濕的底層冒出許多林中小精靈「水晶蘭」，令人驚艷，遊客戲稱是到阿里山避暑的小確幸。

「阿里山達人」黃源明表示，最近來到阿里山的朋友，一定非常喜愛山上的超強冷氣，因為根據中央氣象署的氣候月平均資料顯示，阿里山7月的最高溫19.3度，最低溫只有11.6度，平均溫度14.7度，白天在森林步道可以穿著短袖，輕鬆漫步涼爽也不會滿身大汗，晚上睡覺還要蓋棉被，隔天清晨看日出必須穿外套，離開阿里山時，一定會捨不得阿里山的免費超強冷氣。

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黃源明指出，阿里山區已經陸續下了1個多月的雨，在豐沛雨水滋潤下，被譽為森林中小精靈的「水晶蘭」紛紛冒出來，迷你很可愛，稍不注意往往就會錯過，目前的季節，從石棹至塔塔加山區陰涼潮濕的底層，在腐植落葉的區域是有機會看到水晶蘭。

黃源明說，一般人見到水晶蘭容易誤認為蕈類，或因其名稱誤以為是單子葉的蘭花，其實水晶蘭是腐生性雙子葉植物，台灣有紀錄的水晶蘭有2種為水晶蘭及阿里山水晶蘭，水晶蘭為多年生腐生性植物，因其本身不具有葉綠素，無法行光合作用，而是靠著真菌分解腐植質所產生的養份存活，生態相對脆弱，千萬不要碰觸植株，用眼睛或手機拍攝觀賞就好。

被譽為森林中小精靈的「水晶蘭」很可愛。（記者蔡宗勳攝）

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