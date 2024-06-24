他問以前長輩「沒冷氣吹忍得住？」 一票網點出「殘酷事實」

隨著炎炎夏日來臨，全台各地氣溫逐漸上升。（資料照）

2024/06/24 14:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著炎炎夏日來臨，全台各地氣溫逐漸上升，中央氣象署今（24）日也發布高溫資訊，台北市士林區社子更在上午11點，測出38度極端高溫。對此，就有網友好奇詢問，過去冷氣尚未普及時，長輩們是如何度過酷熱夏季，該文一出，吸引大批網友熱議，更留言點出「以前沒有全球暖化」等關鍵原因。

一名網友在PTT以「為啥以前阿公阿嬤沒冷氣吹忍得住？」為標題發文，他指出過去冷氣尚未普及的年代，因此父母、阿公阿嬤無法在炎熱高溫之下，待在家中靠著吹涼爽的冷氣降溫，這讓他好奇詢問，「他們是如何忍受的呢？有沒有卦？」

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貼文曝光後，隨即引起許多網友熱烈討論，一些人指出或許與老一輩「比較節儉」有關，「老一輩都超省」、「因為阿公阿嬤扇子可以扇不停」、「以前衣服很薄，尤其是阿公的」、「節儉，想說吹冷氣電費貴，心態問題」、「其實不是溫度的問題，是老一輩的人都很省」、「早期冷氣非常耗電，吹冷氣的電費跟坐計程車一樣，老人視為花錢」。

更有不少網友指出，長輩使用冷氣的習慣，是因為他們年輕時代「全球暖化」並不明顯，不像現在氣候越發極端，「以前暖化沒那麼嚴重」、「15年前靠電風扇是可以撐過夏天的」、「你小時候有現在熱嗎？更何況50年前」「以前沒這麼熱，冷氣也不用開到半年」、「30年前夏天26~29度吧，晚上都在門口乘涼」、「以前夏天才26~28度吧，現在隨便都快35了」。

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