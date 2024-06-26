要看清楚！好市多貪方便亂停「這1車位」恐遭罰1200元

民眾若要停婦幼停車格，需先準備相關停車證。示意圖。（資料照）

2024/06/26 20:51

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕好市多（Costco）以商品份量多及低廉價格吸引許多民眾前往採購。一名網友分享，在好市多想要停在婦幼停車格，當下卻被賣場人員以「沒有婦幼相關證件容易被檢舉」制止。結果當原PO再次來到好市多，親眼目睹真的有民眾正在拍照舉發。

近日一名網友在臉書社團COSTCO好市多商品消費心得分享區發文，日前前往好市多購物，當下見婦幼車位沒人停，沒多想就倒車停進去，賣場員工發現後便上前提醒，如果前擋風玻璃沒有婦幼證件或相關證明，可能會被民眾檢舉而罰款。

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結果當原PO再次到賣場消費，經過婦幼停車格的時候，果真目睹婦幼區的停車格有民眾正在拍照檢舉，讓原PO當下直呼，「真感謝上回提醒我的大哥」。

貼文曝光，引起許多網友熱議，「感謝正義的檢舉人」、「感謝正義魔人，每次去親子停車位都被沒有證的人停去了」、「活該，每次帶著婦幼車證找幾圈才有車位，結果去看婦幼車位一堆沒車證的殘障停，活該被檢舉」、「希望身障車位也能比照辦理，常常看到被占用」。

根據交通部《停車場法》32條規定，未具有相關車位停車識別證明，或未符合規定車輛不得停放孕婦及育有6歲以下兒童者停車位，違規占用可依法開罰600元到1200元罰鍰。

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