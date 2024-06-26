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熱到快融化！ 今天高溫排行榜曝光 這地方最熱直逼40度！

本週各地多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣。（資料照）

本週各地多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣。（資料照）

2024/06/26 17:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到太平洋高壓影響，本週各地上午多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣。中央氣象署整理今日（26日）各地測站測得高溫排名，最熱的地方竟然直逼40度！

氣象署發布高溫資訊指出，今日白天屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台南市、高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

從氣象署的高溫排行榜可以看到，前10名依序為高雄燈塔（39.8度）、屏東縣三地門鄉（38.4度）、高雄市內門區（38.1度）、台南市左鎮區（37.8度）、台南市玉井區（37.8度）、屏東縣林邊鄉（37.6度）、台南市大內區（37.6度）、嘉義市東區（37.6度）、高雄市旗山區（37.3度）、高雄區農業改良場（37.2度）。

另外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」今下午在臉書發文表示，今天除了高壓壟罩，加上東南風過山沉降，整體感受真的很熱，「熱到在外面隨時都會融化的那種熱。未來3天依然是高壓籠罩、東南風過山沉降的型態，中、南部可能會再更熱一點點，室外活動一定要防曬、補充水分，注意熱傷害。」

氣象署26日高溫排行榜。（圖翻攝自中央氣象署）

氣象署26日高溫排行榜。（圖翻攝自中央氣象署）

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