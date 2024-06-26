台中物調券第一波使用到今天截止 下半年發放日期出爐

台中物調券今年首波發換熱烈，每場幾乎都大排長龍。（記者蔡淑媛攝）

2024/06/26 20:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今年首波物調券使用到今天（26日）截止，這次在107處市場、商圈、夜市發放35萬份，每場幾乎都大排長龍，但部分民有市場反映被漏掉、沒發券，經發局解釋，有民有市場並未取得合法市場規定，或是市場沒意願；而兌換人潮超出預期，下一波物調券11月份發放。

民進黨議員曾朝榮質詢說，北屯市場攤商反映，近來物調券兌換及使用熱烈，北屯市場卻沒被列入活動，沒得發物調券，顧客都跑到附近的金谷市集、上景興市場，覺得很不公平。

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經發局回應，這波物調券發放有37處市場，市場部分，今年增加5處民有零售市場，包括東興、向上、水湳、大智、復興市場；2處公有委外市場有上景興及春社市場，但民有市場必須是市場用地依法核準申請使用，北屯市場分區使用為宅后，且有部分違建，因此未納入，今年共邀集14家民有市場加入，最後有5家合作。

經發局指出，物調券以100元現金兌換200元面額，去年發放80萬份，發放率達100％、回收率99.7％，今年首波發放物調券35萬份，已全數發放完畢，至於回收率則待最後一天使用，才能統計。

這次物調券從20日到24日發放，可使用到26日，民眾兌換踴躍，各發券處幾乎都大排長龍，烈日下出現排隊傘海，有7旬翁曬昏腿軟，夜市有阻礙交通，也有民眾違規重複領券。而中小型市場則不夠發情形，經發局也解釋，物調券數量是以市場攤位比例配算，一個攤位約分配5、60份物調券，由於發放數量已公告，下波活動將會調整。

經發局說，這波物調券發放預期帶來7000萬元以上營收，由於物調券人潮超出預期，考量天氣集排隊人潮等因素，本年度下一波預計於11月份舉行。

逢甲夜市物調券發放，排隊人潮龐大，非常驚人。（台中市經發局提供）

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