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台中太平市場發物調券排長龍 750份15分鐘搶光

太平公有市場今天一早8點30分發放物調券，民眾拿200元就可兌換到價值400元的物調券，許貴芳區長 （左）到場關心發放狀況。（記者陳建志攝）

太平公有市場今天一早8點30分發放物調券，民眾拿200元就可兌換到價值400元的物調券，許貴芳區長 （左）到場關心發放狀況。（記者陳建志攝）

2024/06/20 12:53

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府今天開始發放「物調券」，因相當於打5折的小確幸，吸引許多民眾來兌換，台中太平區今天一早8點30分在太平公有市場發放，長長的人龍蜿蜒看不到盡頭，所幸動線順暢，為了避免有人重複領取，領過的人都在手上蓋章作記號，750份不到15分鐘就兌換完，領到的民眾笑稱把錢變大很不錯。

台中市第一波物調券今天正式發放，將一連兌換3天，每人每次至多兌換2份，太平區今天一早8點30分在太平公有市場發放，有民眾不到8點就來排隊，因排隊民眾相當踴躍，長長的人龍綿延近200公尺，所幸因動線安排得宜，民眾更是先準備好200元紙鈔，兌換過程相當順利，今天分配的750份，不到15分鐘就被兌換一空，民眾拿到物調券也立刻到太平市場買菜消費。

太平區長許貴芳一早就到現場關心發放狀況，強調6月20日至22日每天上午8點30分在太平公有零售市場正門顧客休息區；下午4點在樹孝商圈（樹孝路297號）；下午6點在長億夜市（長億路、長億一街口）。另外6月22日上午10點在雪莉貝爾彩繪冰品專賣店（新福東街109號）等4處地點發放，請民眾依照時間排隊兌換。

1名游小姐表示，今天排了約18分鐘領到物調券，認為不會太久還蠻順暢的，並說領到的物調券要給媽媽來太平市場買東西，覺得這個措施很不錯；太平公有市場賣菜的楊姓攤商則說，在市場裡已經賣了20多年，覺得這個措施可促進民眾消費不錯，不過因排隊民眾很踴躍，覺得發放數量太少，有的人沒領到，希望之後能增加數量。

太平公有市場今天一早8點30分發放物調券，排隊等待兌換的長長人龍看不到盡頭。（記者陳建志攝）

太平公有市場今天一早8點30分發放物調券，排隊等待兌換的長長人龍看不到盡頭。（記者陳建志攝）

太平公有市場今天一早8點30分發放物調券，為避免有人重複領取，領過的人都在手背蓋章作記號。（記者陳建志攝）

太平公有市場今天一早8點30分發放物調券，為避免有人重複領取，領過的人都在手背蓋章作記號。（記者陳建志攝）

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