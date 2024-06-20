200換400！中市發放物調券 凌晨就佔位、長輩搶排隊出現傘海

台中市物調券在中義公有市場發放，但太陽太大，出現一片傘海。（記者蘇金鳳攝）

2024/06/20 09:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市今年的物調券今天開始發放，其中西屯中義公有市場的部份，從上午9點開始在何德里福德宮發放，將連續發3天，除了有當地攤商3、4點就來佔位置，附近居民7點不到就來排隊，8點不到就把整個福德宮環遶多圈，由於天氣太熱，長輩紛紛撐傘，現場出現傘海，比百貨公司週年慶還瘋狂。

台中市政府今天起至22日發放物調券，100元可兌換一張200元的物調券，最多換2張，為避免重覆兌換，領過的民眾必須在手上蓋章。

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中義公有市場獲分配8千份，前兩天發2500份，第3天3000份。

雖然9點才開始發放，但民眾7點多就來排隊，附近攤商得天獨厚，3、4點就來佔位置，9點不到，人潮已把何德里福德宮環繞好幾圈，排隊民眾表示，等了幾個小時，最多只能200元兌400元，CP值不高，但也是小確幸啦。

排第1、2位的攤商表示，拿到這400元的物調券，可以到市場買其他東西，物價太高，能省就省一點。

不過，有長輩還以為不用錢，直接就可領，身上沒有帶錢，幸好遇到鄰居，借200元給長輩，不要讓長輩白等。

雖然排得長，也蓋了章，但是有早去排隊的長輩還想排第二次，把章洗掉，但被工作人員認出，只能離開，但有些人還是「突破重圍」，重覆領取，民眾私下議論紛紛。

台中市物調券在中義公有市場發放，人潮將福德宮團團圍住。（記者蘇金鳳攝）

台中市物調券在中義公有市場發放，人潮將福德宮團團圍住。（記者蘇金鳳攝）

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