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中市物調券發放第三天 梧棲一老翁駕電動車排隊摔倒送醫

梧棲第一市場在戶外發放，民眾大排長龍。（記者張軒哲攝）

梧棲第一市場在戶外發放，民眾大排長龍。（記者張軒哲攝）

2024/06/22 09:48

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市物調券20日起到22日發放，於107處市場、商圈、夜市處同步發放35萬份，今日第三天各市場依舊大排長龍，連續兩天豔陽高照，梧棲第一市場今早發生一名老翁駕駛電動四輪車排隊，不慎傾倒，耳垂撕裂傷送醫。梧棲區長溫國宏呼籲，行動不便長者建議由家屬陪同，以防意外發生，家屬也可以領取物調券，一舉兩得。

梧棲第一市場在外圍排隊發放，因缺少遮蔭設施，排隊民眾以陽傘、帽子、外套等遮陽，昨日有排隊民眾中暑身體不適先返家休息。今早一名老翁駕駛電動四輪車排隊，進入市場時有一段階梯內縮，老翁沒有注意，電動車傾斜倒地，排隊民眾趕緊救援，但老翁耳垂裂傷流血，公所人員叫救護車送醫，所幸無大礙。

現場有民眾反映，市府發放物調券對小資族而言是小確幸，但夏天舉辦實在太熱了，建議以後在涼爽季節辦理。

市議員王立任說，梧棲第一市場發放地點是在戶外排隊，天氣這麼熱，排隊民眾非常折騰，大家直呼烈日高溫吃不消，市府要檢討改進。

溫國宏說，已經通知老翁家屬，自己會前往醫院探視，這兩天發現也有拄拐杖或行動不便長者排隊情況，建議有由家屬陪同比較安全。另外，排隊民眾的建議，也會整理給經發局參考。

梧棲市場發生老翁駕駛電動車排隊領物調券摔倒意外。（記者張軒哲攝）

梧棲市場發生老翁駕駛電動車排隊領物調券摔倒意外。（記者張軒哲攝）

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