台中物調券兌換首日 建國市場人龍長1公里

物調券發放首日，建國市場人龍長達1公里，花上1個半小時全數發完。 （記者蔡淑媛攝）

2024/06/21 05:30

100元現金兌換200元面額 至24日 107處同步發放35萬份

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳、歐素美、張軒哲、陳建志、黃旭磊／台中報導〕台中市物調券昨天至二十四日於一○七處市場、商圈、夜市處同步發放三十五萬份，以一○○元現金兌換二○○元面額，吸引民眾大排長龍，比百貨公司週年慶還瘋，有七旬阿伯排隊曝曬腿軟，其中最大市場建國市場排隊人龍長達一公里，花上一個半小時全數發完。其也中小型市場則不夠發，在十或十五分鐘內就兌換一空。

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各兌換處大排長龍 比週年慶還瘋

物調券發放首日，建國市場三天要發一萬五五○○份，首日發放四七○○份，全市最多，吸引二○○○多人排隊，隊伍綿延一公里，有人清晨四點多就來排隊，還有人從彰化和美鎮來兌換，由於人龍太長，花上一個半小時全數發完，不少人直說物調券相當五折券，也算是小確幸。

中小型市場也不遑多讓，西屯中義公有市場昨天發放二五○○份，有當地攤商三、四點就來佔位置，附近居民七點不到就來排隊，八點不到就把發放處福德宮環遶多圈，由於天氣太熱，長輩紛紛撐傘，現場出現傘海，為預防重覆領取，市府在兌領民眾手背蓋章辨識，仍有早去排隊的長輩還想排第二次，並把印章洗掉，但被工作人員認出，只能離開，不過仍有人「突破重圍」，重覆領取，民眾私下議論紛紛。

一名阿伯不堪排隊曝曬 腿軟倒地

南屯大進市場則是近五○○人搶領千份物調券，十二分鐘內就被搶完，有阿伯疑曝曬豔陽、被人潮擠得不舒服，當街腿軟倒地，民進黨市議員何文海及民眾將他扶起，緊急吃糖才甦醒。

即日起至26日使用 每人限領兩份

遠在和平區谷關風景區則有市長盧秀燕親自發放三○○份，吸引許多遊客排隊兌換，部落婦孺一拿到物調券，旋即至一旁的超商購買特價衛生紙，直呼很划算，經發局也提醒，這次物調券主要集中於二十到二十四日發放，能在二十到二十六日使用，提醒民眾每人限領兩份。

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