台中物調券發放首日發不夠？ 市府說話了

台中物調券發放首日大排長龍。（記者蔡淑媛攝）

2024/06/20 20:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市物調券今天開始發放，烈日下出現排隊傘海，有7旬翁曬昏腿軟，也有「突破重圍」違規重複領券，綠營議員周永鴻、林德宇批評各行政區分配標準不明，輔導、宣導不足，發放流程混亂，藍營議員陳政顯、楊大鋐則肯定物調券刺激傳統市場、商圈經濟的效果，但應改善動線及配套，政策瑕不掩瑜。

經發局長張峯源說，物調券兌換首日反應熱烈，即使天氣炎熱，民眾仍在烈日下排隊領取，市府會調整動線，引導民眾到遮蔭處，也會優先讓身障者領取，也提醒民眾防曬、多補充水分。

請繼續往下閱讀...

另外，有市場10、20分鐘物調券就領取一空，顯示約有7成市場發放不足，市場科長蔡永福說，物調券數量以市場攤位比例配算，一個攤位約分配5、60分物調券，且已公告，而發放這3天比例約為25％、35％、45％，明後天的週五、週六會發更多分數，如有不足部分，下半年物調券會再調整。

至於重複領券，去年市府發號碼牌，但有民眾重覆領號碼牌或是領牌後不來兌換，因此目前仍以信任民眾為原則，手上沒蓋印章可領券，也會多加宣導兌換規定。

周永鴻說，以大雅學府商圈發放物調券時仍有民眾領過後將手上印章擦拭或洗掉，再重新排隊領券，顯示市府相關輔導及宣導不足，已經第二年，防弊機制仍無作用，更別說為產業做了什麼。林德宇則建議，應研議採取實名限額方式，才能讓發放機制變公平，別讓市府的美意被糟蹋。

楊大鋐則說，中義市場500人搶100份物調券，還有人重複排隊，場面混動，市府應該改善，但這個政策對於傳統市場在現代賣場競爭下流失的客戶，的確有促進經濟成效。陳政顯也肯定物調券帶來的小確幸，但市府也要調整發放時段及避免重複領取。

物調券發放首日，建國市場大排長龍，手背蓋印避免重覆。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法