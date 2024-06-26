推動桃園舊城再生 景福宮、桃小周邊改造工程暑假動工

桃市府推動桃園舊城再生計畫，其中，桃園國小周邊民權路成功路藝文特區生活通學步道，計畫拓寬人行道並拆除77藝文町圍牆，市府去年曾到現地會勘。（資料照）

2024/06/26 16:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市新興開發區如中壢青埔、龜山A7站發展非常快速，桃園、中壢原有的舊城區也需改造，桃市府推動桃園舊城再生計畫，其中，「景福宮周邊街區歷史人文計畫」及「民權路成功路藝文特區生活通學步道」2大計畫，預計在今年暑假動工，施作包括人行道拓寬、擴大路口或拆除牆面等工程。

市長張善政今（26日）主持市政會議表示，隨著新城區的發展，市府同樣關注舊城區環境議題，跨局處未來城市空間發展會報去年啟動「桃園舊城再生計畫」，研擬多項都市改造計畫並將陸續開工，相信桃園舊城區很快會有嶄新面貌。

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張善政表示，市府針對桃園舊市區提出5大計畫，其中，「景福宮周邊街區歷史人文計畫」及「民權路成功路藝文特區生活通學步道」2項計畫，將於7、8月陸續動工，中正路舊街、東門溪及成功路等3項改造計畫，也正在評估、設計中；中壢舊市區3項優先辦理的改造計畫持續推進，「博愛路-康樂路歷史人文通學步道」預計今年底、明年初完工，「中正公園串連仁海宮」、「復興路重塑」等計畫亦有重大進展，並將提出龍岡舊市區整體再造計畫，讓充滿異國文化特色的區域有更亮麗、宜居的面貌。

都發局說明，景福宮周邊街區改造計畫，將拓寬人行道及擴大中正路與博愛路口、博愛路口與永安路口、中正路與中山路口行人停等空間，而桃園國小周邊民權路和成功路藝文生活通學步道，計畫拓寬人行道並拆除77藝文町圍牆，整體空間更為寬闊。

桃市府推動桃園舊城再生計畫，其中，桃園國小周邊民權路成功路藝文特區生活通學步道，計畫拓寬人行道並拆除77藝文町圍牆，市府去年曾到現地會勘。（資料照）

桃市府推動桃園舊城再生計畫，其中，桃園國小周邊民權路成功路藝文特區生活通學步道，計畫拓寬人行道並拆除77藝文町圍牆，市府去年曾到現地會勘。（資料照）

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