桃園市加速危老、海砂屋都更 75％住戶同意比照「公辦都更」

桃園區正光花園新城海砂屋推動都更已經十多年，住戶意見仍無法整合。（記者謝武雄攝）

2024/06/22 16:53

〔記者謝武雄／桃園報導〕〕0403花蓮大地震震出危老、海砂屋社區都更問題，桃園市政府積極推動防災都更，但民眾似乎不領情，市府今年度編列1350萬元成立都更專案辦公室，只要社區75％以上住戶同意，市府不僅可以協助模擬選配、招商或專案管理，必要時還比照「公辦都更」方式擔任實施者。

住宅發展處長邱英哲說，為加速危老、海砂屋以都更方式重建，透過都市計畫變更方式調整基準容積，最高提高為原建築容積1.5倍或基準容積2倍，雖然條件很優渥，但民眾似乎不領情，進度相當緩慢，很多海砂屋社區仍停留在「只聞樓梯響，不見人下樓」的階段，為此市府才成立都更專案辦公室，中央補助750萬元、市府負擔600萬元。

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邱英哲以海砂屋為例指出，有好幾個海砂屋社區成立都市更新會，但因住戶不了解都更法規、權利義務，對建商不信任，導致都更沒有進展；未來如果社區過半同意，即可申請「公辦都更」，透過專業團隊評估重建方案、試算財務、規劃建築量體，讓社區看到願景。

若社區討論後達到75％同意，住宅處則繼續協助模擬選配，每一戶都可以預知自己未來大約可以分回多少面積，住宅處也會協助公開招商；若招商順利，住宅處也可擔任專案管理；若招商不順利，甚至可由住宅處擔任實施者。

邱英哲說，都更專案辦公室醬以兩年為期推動公辦都更，並盤點或擴大更新地區、協助社宅服務中心轉型成為住宅及都更中心，以協助民間加速都更重建。

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