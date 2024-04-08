基隆44年海砂屋居民震後心驚驚 市府：優先列入都更追蹤標的

基隆市仁愛區宏聯社區，完工啟用已經有44年歷史，因為是俗稱的海砂屋，自2017年起，基隆市政府便開始積極輔導自行都更。4月3日全台發生有感地震，當地民眾憂心住家安全，期盼市府協助公辦都更。（記者俞肇福攝）

2024/04/08 19:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市仁愛區宏聯社區，完工啟用已經有44年歷史，因為是俗稱的海砂屋，自2017年起，基隆市政府便開始積極輔導自行都更。4月3日全台發生有感地震，當地民眾憂心住家安全，希望市府能夠協助進行公辦都更。基隆市長謝國樑8日下午到場視察，謝國樑表示，將列為4月即將掛牌的都更辦公室優先都更標的，後續也將持續追蹤。

宏聯社區總共有284戶，2017年時，因為檢驗出屬於海砂屋，地下停車場的梁柱出現水泥剝落、鋼筋外露等情況，在73％居民同意下成立更新會組織整合都更重建意願。

請繼續往下閱讀...

但是因為無法取得全體住戶的共識，都更停滯不前。當地住戶認為，2017年剛開始推動自辦都更時，曾取得7成以上住戶的同意，但後續因為基隆市對於海砂屋改建的容積獎勵與台北市、新北市差太多，致使都更始終沒有進展。

住戶認為，以台北市來說，針對海砂屋都更，台北市提供高達100％的容積獎勵，但基隆市相關法令仍停留在20餘年前。再者因為基隆房價不高，隨著近年建築成本高漲，也使得建商對協助都更的興趣不高。

謝國樑現地視察後指出，由於法令相關的限制，基隆市目前無法比照六都給予海砂屋都更的容積獎勵，因此他將請都市發展處與中央協調，希望能夠給予同等的容積獎勵，後續將請立法委員林沛祥辦公室協調。

其次是，基隆市政府的都更辦公室將於4月成立，後續也將把宏聯社區納入立即推動的都更標的，未來將連同土地進行共同開發，後續謝國樑也將持續親自追蹤相關進度的推動。他並指派仁愛區長李昆達做為市府與住戶間的聯絡窗口，持續追蹤相關進度。

基隆市仁愛區宏聯社區，完工啟用已經有44年歷史，因為是俗稱的海砂屋，社區出現樑柱鋼筋裸露。（記者俞肇福攝）

基隆市長謝國樑今天會勘後表示，將列為4月即將掛牌的都更辦公室優先都更標的，後續也將持續追蹤。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法