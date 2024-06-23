桃園防災都更無進展 市府專案推動

桃園區正光花園新城海砂屋，推動都更已經十多年，至今仍無具體成效。（記者謝武雄攝）

2024/06/23 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕四月三日花蓮強震，震出危老建物、海砂屋社區都市更新問題，桃園市政府雖推動防災都更，但民眾似乎不領情，市府編列一三五○萬元預算成立都更專案辦公室，當社區七十五％以上住戶同意都更，市府可以協助模擬選配、招商或專案管理，必要時比照「公辦都更」方式擔任實施者。

條件雖優渥 海砂社區掛零

市府住宅發展處長邱英哲表示，為加速危老、海砂屋都更重建，透過都市計畫變更方式調整基準容積，最高為原建築容積一．五倍或基準容積二倍，條件雖優渥，但很多海砂屋社區都更仍「只聞樓梯響，不見人下樓」。桃園市核准的都更，公辦八處，民間核准廿一處，花蓮地震後並無核准的民間都更案，不過有兩處紅單社區，目前過半住戶有意願都更，市府協助成立都更會。

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桃市府為此成立都更專案辦公室，中央補助七五○萬元、市府負擔六百萬元，以兩年為期推動公辦都更，盤點或擴大更新地區、協助社宅服務中心轉型為住宅及都更中心，以協助民間加速都更。

邱英哲說，有好幾個海砂屋社區成立都市更新會，卻因住戶不了解都更法規、權利義務、對建商不信任，導致沒有進展，未來如果社區過半同意，即可申請「公辦都更」，透過專業團隊評估重建方案、試算財務、規劃建築量體，讓社區看到願景。

邱表示，若社區討論後達到七十五％同意都更，住宅處會繼續協助模擬選配，每一戶都能預知未來大約可以分回多少面積；住宅處也會協助公開招商，若招商順利，住宅處也可擔任專案管理，若招商不順利，可由住宅處擔任實施者。

將推動社區規劃師進駐輔導

另，市府都市發展局推出「社區規劃師駐地輔導計畫」，徵求各里辦公處、社區發展協會提出社區開放空間改善計畫，獲選者每案可獲廿到四十萬元不等補助，即起至八月十五日收件；配合桃園、中壢車站舊城活化，兩大車站周邊社區提案另有加分項目，輔導課程從十八小時增為卅小時，邀請講師來分享改造心法，輔導團也將走訪過去五年內社區改造案子，維持良好者會發給星級認證。

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