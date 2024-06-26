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桃園新建案請領使照 7/8 起須「防火填塞」檢核

技師檢核設計圖與實際裝置。（建管處提供）

技師檢核設計圖與實際裝置。（建管處提供）

2024/06/26 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕新竹市「晴空匯」集合式住宅火災造成兩勇消殉職，高樓防火安全引發熱議，桃園市政府建築管理處會同消防局聯合稽查，發現市境大樓防火填塞施作檢核存在漏洞，前天邀集建築師等九大公會討論後，決定於新建案工程完竣報告書增加「防火填塞施作」檢核項目，要求圖說標示且須由專業人員簽證負責，才得申領使用執照，新制度預計七月八日起執行。

日前邀9大公會研討把關機制

建管處表示，新建築申領使照時已有提供防火材料、防火遮煙門窗等出廠證明，但過去並沒有防火填塞施作檢核項目，這次加嚴管制防火區劃、防火材料施工監督責任，因此邀請不動產、建築師、營造業、土木包工業、土木技師、電機技師、電信工程及工地主任等公會，討論如何在施工過程把關。

會中決議，未來新建案從制度施行日起送件的使用執照，工程完竣報告書要增加「防火填塞施作」檢核項目，並檢附照片及材料證明文件，其中，十六層樓以上建築物，另須於竣工圖標示貫穿及填塞位置，直接從請領使照源頭，把關大樓防火安全。

建管處針對高樓層社區會同消防局進行消防、公安聯合抽查時，發現防火填塞不完整的問題，當下要求社區管理委員會改善，處長莊敬權表示，市內八樓以上集合式住宅須定期公安申報，八到十一樓有八三九棟，十二到十五樓有一一六○棟，每三年申報一次，十六樓以上有二八三棟，每兩年申報一次，現行法規並無要求住宅類公安申報要看防火填塞，今年起先要求十六樓以上集合住宅納入，已要求公安檢驗機構在受理社區委託時，要檢視防火填塞是否確實。

桃市府建管處會同消防局進行社區消防、公安聯合抽查，發現地下室電纜管線孔洞有防火填塞不完整的問題。（建管處提供）

桃市府建管處會同消防局進行社區消防、公安聯合抽查，發現地下室電纜管線孔洞有防火填塞不完整的問題。（建管處提供）

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