助香山濕地找回原貌 竹市府產發處副處長洪明仕獲國家環境教育獎
2024/06/26 16:27
〔記者陳嘉怡／台北報導〕新竹香山濕地過去因人為種植，導致紅樹林氾濫，後來透過公私協力疏伐整治，才得以讓魚蝦貝蟹逐漸回歸恢復原貌。這一切的重要推手之一，正是現任新竹市政府產業發展處副處長洪明仕，公務之餘他也撰寫環境相關書籍、擔任環境教育講師，今（26）日獲頒環境部「國家環境教育獎」，同時也是第一位獲得個人組特優的公務員。
洪明仕表示，他從民國84年開始擔任公務員，曾擔任過新竹市府生態保育科科長、新竹動物園園長，因爲海洋大學漁業科學研究所畢業的背景，平時喜歡鑽研海陸生物、生態保育，到野外實地踏訪，鑑於過去生態學都以國外教科書案例為主，曾出版過以本土案例為主的海洋生態學、環境生態學等書籍。公務之餘，他也經常參與保育相關活動，或擔任社區大學環境教育講師。
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洪明仕表示，香山濕地是北台灣的重要濕地，過去曾因大面積人為造林，造成紅樹林氾濫，導致原始泥沙混合的棲地被破壞，影響潮間帶生物棲息；透過公部門與民間志工團體合作推動疏伐整治，濕地的生物多樣性才慢慢恢復，自然生態豐富共有50種的螃蟹，除了招潮蟹數量增加，鱟的數量也慢慢增加，之前統計共發現47隻鱟在此出現，濕地對於生態維持很重要、可以講很多故事，必須永續經營。
洪明仕說，雖然他是領個人獎，但生態保育絕對不是一個人的工作，獎項背後其實是一群長期投入生態環境的志工團體，以及投入生態保育工作的公務員，希望自己能夠發揮拋磚引玉作用，促進公部門與民間協力進行生態保育，發揮槓桿力量守護在地環境。