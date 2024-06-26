助香山濕地找回原貌 竹市府產發處副處長洪明仕獲國家環境教育獎

新竹市政府產業發展處副處長洪明仕長期投入生態保育公私協力合作，今（26）日獲頒「國家環境教育獎」，是第一位獲得個人組特優的公務員。（記者陳嘉怡攝）

2024/06/26 16:27

〔記者陳嘉怡／台北報導〕新竹香山濕地過去因人為種植，導致紅樹林氾濫，後來透過公私協力疏伐整治，才得以讓魚蝦貝蟹逐漸回歸恢復原貌。這一切的重要推手之一，正是現任新竹市政府產業發展處副處長洪明仕，公務之餘他也撰寫環境相關書籍、擔任環境教育講師，今（26）日獲頒環境部「國家環境教育獎」，同時也是第一位獲得個人組特優的公務員。

洪明仕表示，他從民國84年開始擔任公務員，曾擔任過新竹市府生態保育科科長、新竹動物園園長，因爲海洋大學漁業科學研究所畢業的背景，平時喜歡鑽研海陸生物、生態保育，到野外實地踏訪，鑑於過去生態學都以國外教科書案例為主，曾出版過以本土案例為主的海洋生態學、環境生態學等書籍。公務之餘，他也經常參與保育相關活動，或擔任社區大學環境教育講師。

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洪明仕表示，香山濕地是北台灣的重要濕地，過去曾因大面積人為造林，造成紅樹林氾濫，導致原始泥沙混合的棲地被破壞，影響潮間帶生物棲息；透過公部門與民間志工團體合作推動疏伐整治，濕地的生物多樣性才慢慢恢復，自然生態豐富共有50種的螃蟹，除了招潮蟹數量增加，鱟的數量也慢慢增加，之前統計共發現47隻鱟在此出現，濕地對於生態維持很重要、可以講很多故事，必須永續經營。

洪明仕說，雖然他是領個人獎，但生態保育絕對不是一個人的工作，獎項背後其實是一群長期投入生態環境的志工團體，以及投入生態保育工作的公務員，希望自己能夠發揮拋磚引玉作用，促進公部門與民間協力進行生態保育，發揮槓桿力量守護在地環境。

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