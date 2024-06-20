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台中7旬伯排物調券搶百元 當街熱暈、議員幫送糖

南屯零售市場上午8時30分發放物調券。（記者黃旭磊攝）

南屯零售市場上午8時30分發放物調券。（記者黃旭磊攝）

2024/06/20 12:37

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區7旬伯清晨7點趕到南屯市場一帶領取物調券，在場有近5百人搶領千份物調券，大進市場在11分鐘內就搶完，阿伯疑曝曬豔陽、被人潮擠得不舒服，當街腿軟倒地，民進黨台中市議員何文海及民眾扶起身，緊急吃糖才甦醒，轄區台中市第四警分局也派員疏導交通。

「為搶1百元，阿伯暈倒了啦」，2024台中物調券今天上午8點半發放，南區民意街文創市集、南屯區南屯及大進市場等數十處市場大排長龍，何文海上午7點趕往南屯市場關心發放情形，遇到許多民眾用板凳佔位，人卻不見蹤影，市區艷陽高照，排隊民眾流汗曬太陽抱怨，還有老翁當街暈倒。

何文海表示，暈倒老人家大概6-70歲，在人龍中當場暈倒坐下去，周遭民眾「幫忙插起來」（攙扶起身），趕快拿糖果吃才恢復意識，而市場在上午8時30分發放1千份物調券，每人可拿兩份吸引近500人排隊，「為了搶100元排隊很辛苦。」

台中市府說，物調券首波於6月20至22日發放，民眾用現金100元，就有機會兌換到面額200元物調券，其中100元由政府補助、等同消費打5折概念。

台中市第四警分局協助救援並疏導交通，分局長李建興說，前往轄區南屯、小康、大進及春社等4處市場協助民眾領取物調券，南屯市場於8時30分發放，半小時就發完，小康及大進市場9時發放，竟在11分鐘內就發送一空，提醒民眾注意自身安全。

警方前往大進市場協助民眾領取物調券。（記者黃旭磊攝）

警方前往大進市場協助民眾領取物調券。（記者黃旭磊攝）

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