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台中物調券明起發放！時間地點看這裡 「這2點」要注意

台中市去年發放物調券首日，第二市場民眾排長龍等待兌換，兌換踴躍。（資料照，記者蔡淑媛攝）

台中市去年發放物調券首日，第二市場民眾排長龍等待兌換，兌換踴躍。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2024/06/19 20:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市物調券明天（20日）起到24日發放，於107處市場、商圈、夜市處同步發放35萬份，以100元現金兌換200元面額，每人限拿2份，工作人員會在領取者蓋手印避免重覆領取，發放前半小時數人頭，現場不能插隊，也不能放椅子等物品占位。

今年也也特別發放「公益物調券」，週六（22日）在十甲旺市場發500份，開放鄰近6個里別低收入戶或失依家庭等對象領取，經發局長張峯源指出，公益物調券面額為200元，符合資格的民眾無需自行負擔金額，可免費限量領取，公益物調券僅東區「十甲旺市場」一處場域適用，攜帶身分證件到十甲旺市場排隊領取，每戶限領2份，使用期限6月30日止，僅限於十甲旺市場消費。

另外，今年物調券活動增加台中產業故事館28間店家，週六上午10點全面發放，且一天發放、使用到6月26日，可橫跨28家場館使用，包括大安「阿聰師芋頭文化館」、「霧峰農會酒莊」、后里「木匠兄妹木工房」、「安貝斯釀酒故事館」、大里「丸文食品觀光工廠」、「霧峰林家宮保第園區」等各場館共祭出40項加碼優惠。

經發局指出，今年首波物調券在37處市場、23個商圈、19處夜市攤販集中區、及28家產業故事館協會店家發放，主要集中在20到24日，能在20到26日使用，提醒民眾限領2份，發放時工作人員會蓋上手印避免重覆領取，也會在發放前半小時數人頭，現場不能插隊、放椅子等物品占位。

今年首波物調券6月20日到24日在107處市場、商圈、夜市攤販集中區及產業故事館協會店家發放。（台中市經發局提供）

今年首波物調券6月20日到24日在107處市場、商圈、夜市攤販集中區及產業故事館協會店家發放。（台中市經發局提供）

今年首波物調券6月20日到24日在107處市場、商圈、夜市攤販集中區及產業故事館協會店家發放。（台中市經發局提供）

今年首波物調券6月20日到24日在107處市場、商圈、夜市攤販集中區及產業故事館協會店家發放。（台中市經發局提供）

今年首波物調券6月20日到24日在107處市場、商圈、夜市攤販集中區及產業故事館協會店家發放。（台中市經發局提供）

今年首波物調券6月20日到24日在107處市場、商圈、夜市攤販集中區及產業故事館協會店家發放。（台中市經發局提供）

今年首波物調券6月20日到24日在107處市場、商圈、夜市攤販集中區及產業故事館協會店家發放。（台中市經發局提供）

今年首波物調券6月20日到24日在107處市場、商圈、夜市攤販集中區及產業故事館協會店家發放。（台中市經發局提供）

今年首波物調券6月20日到24日在107處市場、商圈、夜市攤販集中區及產業故事館協會店家發放。（台中市經發局提供）

今年首波物調券6月20日到24日在107處市場、商圈、夜市攤販集中區及產業故事館協會店家發放。（台中市經發局提供）

公益物調券6月22日在十甲旺市場發放，開放鄰近的6個里別低收入戶或失依家庭。（台中市經發局提供）

公益物調券6月22日在十甲旺市場發放，開放鄰近的6個里別低收入戶或失依家庭。（台中市經發局提供）

物調券6月22日在台中產業故事館28家店家全面發放，提供共40個優惠。（台中市經發局提供）

物調券6月22日在台中產業故事館28家店家全面發放，提供共40個優惠。（台中市經發局提供）

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