被要求畫五星旗+抹掉台灣國旗 德國街頭畫家這樣做嚇跑小粉紅

有中國遊客到德國旅遊，要求街頭畫家在地上畫中國國旗，並把台灣國旗塗掉，（圖翻攝自Threads）

中國小粉紅自卑又戰狼的性格，近年讓不少國家的人民越來越反感，沒想到竟有「聰明人」拿來當作「商機」！有中國遊客到德國旅遊，看到街頭畫家在地上繪製各國國旗，看了半天沒看到他引以為傲的五星紅旗，反倒是「刺眼」的青天白日滿地紅旗1秒映入眼簾，當場要求馬上補畫中國國旗，塗掉台灣國旗；畫家要求先給40歐元（約新台幣1500元），小粉紅捨不得掏錢，最後只能悻悻然離去。

有網友10日轉發抖音影片，一名中國男子在德國科隆大教堂（Cologne Cathedral）外面看到，有街頭畫家在地上畫了心形的各國旗，吸引不少觀光客尋找自己國家的國旗合影。中國男子上前湊熱鬧，可找了半天沒找到中國國旗，反倒是「礙眼」的台灣國旗先找到。他馬上找畫家抗議，要求馬上補畫五星旗，但畫家比出4的手勢說，付費40歐元就能給他畫一個大大的五星紅旗，中國男子覺得太貴，詢問能否畫小的20歐元（約新台幣750元）就好？畫家也相當懂話術，反將一軍說，「小的顯不出重要性，這樣不尊重」。

請繼續往下閱讀...

畫家這樣一說反倒讓中國男子愣住，不知道如何回答，接著就說，「你還是幫我畫個小的吧，然後幫我把台灣的那個塗抹掉」。不過畫家先是拒絕，直言「台灣很棒」，然後又說「如果要刪掉得花40歐」，捨不得掏錢的中國男子聽到這更加來氣，但也不知如何是好，最後只好摸摸鼻子走人。最後中國男子還對著鏡頭抱怨，這些外國人「專門來圈我們的錢，我就不信其他國家也是要掏40歐才能畫上嗎？」

這段影片曝光後引發台網熱議，「窮B在那邊蝦BB」、「找到新商機了，收錢畫個五星旗讓小粉紅爽爽，人走後馬上塗掉，等下一個傻B」、「又窮又自卑」、「要畫中共旗也算了，硬要把台灣國旗刪掉，心地好差，又一次說明為甚麼支國遊客討人厭」、「四十歐而已，我還不多畫幾個台灣」、「聽到一堆說要打台灣就捐家產，結果你他媽海外遇到台灣國旗40歐都不願意花來去除，笑死」、「花不下去耶，沒錢了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法