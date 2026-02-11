美國指控中國2020年進行核試驗 中方駁斥稱毫無根據

中國去年九三大閱兵展示的東風-5C戰略核武飛彈。（路透檔案照）

美國近日指控中國在2020年6月進行核試驗，中國外交部發言人林劍11日在例行記者會上回應表示，此說法毫無根據，美方此舉是為自身可能重啟核試驗尋找藉口，並再次抹黑中國核武政策。

美國國務院主管軍備管制與國際安全事務的次卿狄南諾日前在日內瓦裁軍談判會議上聲稱，解放軍曾於2020年6月22日進行「產生當量的核爆試驗」，並指中方利用「解耦技術」降低地震監測效果，企圖隱瞞違反「全面禁止核試條約」（CTBT）的行為。林劍則強調，美方持續歪曲事實，本質上是推卸自身核裁軍責任，企圖維護核霸權。

請繼續往下閱讀...

林劍指出，美國才是國際核秩序與全球戰略穩定的最大亂源。近年來，美方放任《新削減戰略武器條約》（New START）於今年2月5日到期失效，嚴重削弱大國互信；同時堅持「首先使用核武」政策，投入巨額資金升級「三位一體」核打擊能力，並打造全球飛彈防禦系統，在禁核擴散議題上奉行雙重標準，破壞戰略平衡與地區和平。

他強調，美國擁有龐大核武庫，理應承擔特殊且優先的核裁軍責任，這已是國際社會共識。林劍敦促美方重申五核武國家「暫停核試驗」的共同承諾，而非製造謊言、轉嫁責任。至於美方要求中國加入多邊核武軍備管制談判，林劍重申，中國始終奉行自衛防禦的核武戰略，政策高度穩定。中國最後一次核試驗是在1996年新疆地下試爆，同年即簽署CTBT，中方宣稱此後未再進行任何核試活動。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據，俄羅斯現有核彈頭約5459枚，美國5177枚，中國則至少600枚，遠低於美俄。美國上一次核試驗是在1992年內華達州；若川普政府未來重啟核試驗，將是自老布希總統以來首次。

