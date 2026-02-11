為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    泰國南部校園驚傳持槍挾持 槍手中彈遭逮捕

    2026/02/11 20:24 即時新聞／綜合報導
    一名槍手闖入泰國南部宋卡府一所學校，挾持數量不明的師生做為人質，最後槍手中彈被逮。（擷取自X平台 @js100radio）

    一名槍手闖入泰國南部宋卡府一所學校，挾持數量不明的師生做為人質，最後槍手中彈被逮。（擷取自X平台 @js100radio）

    泰國南部的宋卡府（Songkhla）今（11）日驚傳持槍挾持事件，一名年僅18歲的槍手闖入當地一所學校，挾持數量不明的師生做為人質。當地媒體指出，警方與槍手對峙長達數小時，最後成功將槍手逮捕歸案，人質也平安獲釋，過程中有1名學生與1名教師受傷。

    《路透》報導，宋卡府政府在社群媒體上表示，一名18歲男子今日持槍闖入合艾縣（Hat Yai）的Patongprathankiriwat學校，將學生與教師當做人質。

    泰國媒體《泰詢問者》（Thai Enquirer）在X平台發文稱，嫌犯今日下午持槍進入校園後曾開搶，泰國警方因此調動大批警力，與槍手進行長達數小時的對峙，最後槍手中彈被逮。

    事件落幕後，副警司威奇安（Wichian Soboon）向《路透》證實「肇事者已被逮捕」，他補充說，事件中除了槍手還有1名學生與1名教師受傷。

    泰國媒體在X平台貼出槍手的照片與影片。（擷取自X平台 @ThaiEnquirer）

    泰國媒體在X平台貼出槍手的照片與影片。（擷取自X平台 @ThaiEnquirer）

