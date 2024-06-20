台中物調券發放首日 建國市場人龍近1公里

物調券發放首日，建國市場大排長龍，兌換踴躍。（記者蔡淑媛攝）

2024/06/20 10:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市物調券今天至24日將於107處市場、商圈、夜市處同步發放35萬份，以100元現金兌換200元面額，其中建國市場首日就發放4700份，全市最多，吸引2000多人排隊，隊伍綿延近1公里，有人清晨4點多就來排隊，還有人從彰化和美鎮來兌換，相當踴躍。

建國批發市場也是全國最大傳統零售市場，3天發放1萬5500份是全市最多，首日發放4700張，4點多就有人在市場前發放處土地公園廟排隊，6點多已經出人龍，不到9點發放時間的隊伍已經轉了好幾個彎將近1公里長，排第一個的婦人住在北屯，特別來東區兌換採買，看到手機群組朋友討論，特別來採買，另一名則來自彰化特別坐火車來，都是第一次來兌換，非常興奮。

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由於兌換物調券的人潮非常踴躍，人龍綿延不斷，在大太陽底下排隊仍非常有秩序，市府經濟發展局安排2站兌換，只收百元鈔，1人限換2份，有父母帶小孩排隊，也有阿公阿嬤由家人帶來兌領，這次為避免民眾重覆兌換，兌換時要在手背蓋印，領券時也會再檢查，也有民眾拿硬幣、千元大鈔被拒絕，以及想重覆排隊被阻止，市府也採取分區放行，整體兌換過程流暢。

市場科長蔡永福表示，兌換熱烈，預計約1小時就可能兌換完畢，另外1200份花蓮專區物調券，邀請花蓮業者於活動期間在建國市場設攤販售花蓮產品，發放半個小時已經兌換1半數量；建國市場自治會長蔡鈴欽表示，明、後天將再發放4800、6000份，這次來物調券發放將增加市場3、4倍的營收。

今年首波物調券發放將在37處市場、23個商圈、19處夜市攤販集中區、及28家產業故事館協會店家，主要集中於20到24日發放，能在20到26日使用，其中建國市場發放1萬5500份最多，其次為逢甲夜市1萬2000份，共發放35萬份200元物調券，以加碼補貼，預計可創造逾7000萬元營業額。

物調券發放首日，建國市場大排長龍，兌換踴躍。（記者蔡淑媛攝）

物調券發放首日，建國市場大排長龍，兌換踴躍。（記者蔡淑媛攝）

物調券發放首日，建國市場大排長龍，兌換踴躍。（記者蔡淑媛攝）

物調券發放首日，建國市場大排長龍，兌換踴躍。（記者蔡淑媛攝）

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