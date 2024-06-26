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畜產會前年買日本蛋倉儲冷鏈費未依規定 農業部：追回50％共368萬補助費

農業部表示，畜產會2022年採購雞蛋經費核銷都有合法合規的原始憑證，並且採購新鮮雞蛋並不適用採購法，在農業部主動調查下，該會「冷藏倉儲租金與運費」採購過程應用採購法，卻未依規辦理，依法主動追回超過50%的運費補助計368.8萬元。（記者楊媛婷攝）

農業部表示，畜產會2022年採購雞蛋經費核銷都有合法合規的原始憑證，並且採購新鮮雞蛋並不適用採購法，在農業部主動調查下，該會「冷藏倉儲租金與運費」採購過程應用採購法，卻未依規辦理，依法主動追回超過50%的運費補助計368.8萬元。（記者楊媛婷攝）

2024/06/26 13:55

〔記者楊媛婷／台北報導〕畜產會於2022年進口日本雞蛋以解決當時國內雞蛋供應緊張，農業部今（26日）表示，畜產會採購雞蛋經費核銷都有合法合規的原始憑證，並且採購新鮮雞蛋並不適用採購法，在農業部主動調查下，該會「冷藏倉儲租金與運費」採購過程應用採購法，卻未依規辦理，依法主動追回超過50%的運費補助計368.8萬元。

對於畜產會在前年進口日本雞蛋被外界指冷鏈倉儲行政處理過程有問題，農業部表示，就該部主動執行的行政報告指出，依「採購法」規定，生鮮雞蛋並不適用採購法，但其中冷藏倉儲租金及運費，如未經過採購法程序，畜產會所獲補助不得超過採購金額半數以上，因在行政調查過程發現畜產會2022年辦理雞蛋進口的冷藏倉儲租金和運費未依採購法辦理，屬行政疏失，因此農業部會向畜產會主動追回超過50%的補助款項。

農業部指出，2022年雞蛋緊急調度與產銷調節計畫中冷藏倉儲租金和運費原核定金額共約1460萬元，但實際核銷金額約723萬元，因此會向畜產會追回超過50%補助款項，共368.8萬元。

農業部強調，經過行政調查，2022年畜產會進口雞蛋之經費核銷確實有合法合規原始憑證，畜產會採購生鮮雞蛋並不適用採購法，但冷藏倉儲租金和運費的採購程序確有發現行政疏失，農業部除追回補助款項，也已將行政調查報告函請台北地檢署調查。

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