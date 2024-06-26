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基隆旭丘指揮所遲未開放 知名文史工作者批謝國樑漠視文化資產

基隆歷史建築旭丘指揮所，台灣罕見融合了洋、和建築。（記者盧賢秀攝）

基隆歷史建築旭丘指揮所，台灣罕見融合了洋、和建築。（記者盧賢秀攝）

2024/06/26 16:25

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市歷史建築旭丘指揮所，昔日台灣八景之一「旭丘晴嵐」，且關過少帥張學良與前省主席陳儀，極具神秘色彩。知名文化資產保護者凌宗魁批，前基隆市長林右昌爭取中央補助修復完成1年多卻未開放、擺爛，批謝國樑漠視文化資產。文化局表示，已招商委外2次都流標，目前檢討中，會先規劃活動為活化旭丘園區暖身，以活化旭丘園區促進地方經濟發展。

2015年登錄為歷史建築的「旭丘指揮所」，原是1937年完工的松本虎太紀念館，是台灣罕見融合洋、和建築特色，可以俯瞰基隆港，視野佳也成為戰略地點，被日本政府徵用作為北部重砲兵部隊指揮中心，在228事件後，前台灣省行政長官陳儀、少帥張學良都曾短暫軟禁於此，長期被列為軍事管制區，充滿傳期神秘色彩。

基隆市文化局爭取中央補助，花1億1千多萬元整修，2022年底完工，卻遲未開放，讓國內知名文資工作者凌宗魁直批謝國樑漠視文化資產。

凌宗魁指出，林右昌任內修復眾多珍貴的古蹟和歷史建築，從校官眷舍、要塞司令官邸（流水宅）、西岸碼頭倉庫、要塞司令部、正濱漁會、鑄鐵雕花月台，其中松本紀念館（旭丘指揮所）歷經漫長調查研究和向軍方協調產權移交、整修，2022年完工就規劃再利用，但謝國樑上任後就關起來閒置1年半，至今遲未開放。

他說，文化資產像人體需要保護，修好卻未持續清理維護，基隆多雨，先前投入的成本很快就會被濕氣和植生消磨殆盡。

市政府發言人呂謦煒指出，旭丘指揮所的工程完工後，因2023年颱風侵襲，景觀電梯玻璃等基礎缺失持續在修繕；同時，文化局也公告招標委外經營，但都沒有廠商投標，流標2次，目前正在檢討經營模式與標租條件，同時，也一直持續針對國內外知名集團積極招商，希望活化旭丘指揮所促進地方經濟發展，在未委外經營時，會先規劃活動為活化旭丘暖身。

基隆歷史建築旭丘指揮所，台灣罕見融合了洋、和建築。（記者盧賢秀攝）

基隆歷史建築旭丘指揮所，台灣罕見融合了洋、和建築。（記者盧賢秀攝）

基隆歷史建築旭丘指揮所，台灣罕見融合了洋、和建築。（記者盧賢秀攝）

基隆歷史建築旭丘指揮所，台灣罕見融合了洋、和建築。（記者盧賢秀攝）

基隆歷史建築旭丘指揮所，台灣罕見融合了洋、和建築。（記者盧賢秀攝）

基隆歷史建築旭丘指揮所，台灣罕見融合了洋、和建築。（記者盧賢秀攝）

基隆旭丘指揮所可眺望基隆港，台灣八景「旭丘晴嵐」，也具重要戰略地位。（記者盧賢秀攝）

基隆旭丘指揮所可眺望基隆港，台灣八景「旭丘晴嵐」，也具重要戰略地位。（記者盧賢秀攝）

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