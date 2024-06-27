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不洗不行！用路人的「千里眼」 反射鏡在彰化福興開洗澡趴！

又到彰化縣福興鄉反射鏡的年度體檢與洗澡趴的時候，把全鄉的反射鏡用高壓水柱洗得閃亮亮。（福興鄉公所提供）

又到彰化縣福興鄉反射鏡的年度體檢與洗澡趴的時候，把全鄉的反射鏡用高壓水柱洗得閃亮亮。（福興鄉公所提供）

2024/06/27 00:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕近來午後都雷陣雨，但彰化縣福興鄉長蔣煙燈堅持，鄉內1000多支「反射鏡」要定期清洗，趕在颱風月來襲之前完成。蔣煙燈表示，路口的反射鏡就如同用路人的千里眼，經年累月的堆滿油垢灰塵，根本失去路口守護神的功能，幫反射鏡洗個澡，就是點亮大街小巷的平安光明燈。

蔣煙燈指出，福興鄉從去年開始，由清潔隊員全面執行反射鏡清洗工作，因為鄉內數量太多，就以村為單位，由村長帶路，以高壓噴水才能有效清洗，一下的時間，反射鏡就會從髒兮兮變成閃亮亮，光是站在路口，都可以看到遠遠走來的人影與車影。

蔣煙燈強調，他因為當了鄉長之後，常常在大街小巷跑攤，最能深刻感受到反射鏡因為髒污的「朦朧」感，尤其碰到天色昏暗，或是多條道路交集的路口，都巴不得能夠下車去擦反射鏡。因此，從去年開始由清潔隊員在夏季進行清潔工作，民眾的反應非常良好，許多人都說，原本以為是反射鏡老舊才看不清楚，原來只是「髒」了而已。

蔣煙燈說，透過全鄉的反射鏡的洗澡趴，也同步進行大體檢，有需要維修或是更換，或是增設的地點，都同步進行調整與修護，讓馬路的平安光明燈可以繼續守護用路人的安全。

又到彰化縣福興鄉反射鏡的年度體檢與洗澡趴的時候，把全鄉的反射鏡用高壓水柱洗得閃亮亮。（福興鄉公所提供）

又到彰化縣福興鄉反射鏡的年度體檢與洗澡趴的時候，把全鄉的反射鏡用高壓水柱洗得閃亮亮。（福興鄉公所提供）

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