北台灣有午後雷陣雨！高溫上看36度 台東慎防焚風

今日各地高溫約32至34度，其中花東局部地區有可能出現36度以上高溫，東南部地區要留意焚風。（資料照）

2024/06/16 06:55

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，台灣今（16）日仍受西南風影響，但西南風有逐漸減弱趨勢，清晨至上午西半部地區及澎湖有局部短暫陣雨，由於金門、馬祖較靠近鋒面，易有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴。午後熱力作用影響下，北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部及東北部山區並有可能出現局部較大雨勢。

今日氣溫方面，預測各地高溫約32至34度，其中花東局部地區有可能出現36度以上高溫，東南部地區要留意焚風。台東縣今日紫外線指數預報達到「危險級」，另有多個縣市達到「過量級」，民眾外出請注意防曬、多補充水分。空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

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週一、週二（17日、18日）環境風場從西南逐漸轉偏南風，各地大多為多雲到晴，清晨至上午因海陸風輻合作用，中南部地區仍有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週二清晨之前，馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度，民眾往返請留意航班資訊。

週三至週六（19日至22日）太平洋高壓有西伸增強趨勢，天氣較為穩定，各地大多為多雲到晴，整體氣溫也會上升，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區則有零星短暫雷陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 34 27 ~ 33 27 ~ 32 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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