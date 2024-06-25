交通事故、行人死亡最嚴重城市 竹市第一季全包辦

各縣市交通惡化狀況。（記者吳亮儀翻攝）

2024/06/25 14:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕行政院和交通部日前宣布，將定期公布各縣市交通安全統計和改善狀況，全新的「道安儀表板」也上線，今年第一季統計交通事故30日內死亡人數，「行人死亡增加最多縣市」、「行人每十萬人死亡最多縣市」、「整體死亡增加最多縣市」3個項目新竹市通通包辦。

根據交通部規畫，未來每月初將由李孟諺親自召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度，同時也會增加道安資訊公布頻率，以週為單位，由次長召開記者會宣布。

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呈現道路事故統計的「道安查詢網」最新功能「道安儀表板」已經上線，表列幾項重點觀察指標。以「行人死亡」數據來看，今年第一季高達119人，與去年同期相比增加16人，上升15.5%；但「整體死亡」數為772人，與去年同期相比減少39人，降低4.8%。

不過，「行人死亡增加最多縣市」、「行人每十萬人死亡最多縣市」、「整體死亡增加最多縣市」三個項目通通都是新竹市表現最糟糕，死亡人數都在上升中；而「整體每十萬人死亡最多縣市」則以屏東縣最嚴重。

交通部表示，新的「道安儀表板」上線，將既有、關鍵的數據簡化後呈現，讓獲取資訊更容易。而希望取得更多進階數據的使用者，也可以在原有的資料庫獲取。

交通部表示，將訂定年底前的改善目標，計劃完成總共2000處中央所屬省道路口及799個地方所屬路口的優化工程，透過改善路口號誌時序、設置行人庇護島、擴大人行道面積等多項措施，期望能夠有效降低事故風險，保障行人通行安全。

另外，根據交通部統計，截至今年5月為止，全國被通報需改善路口有175處，目前已完成118處，也邀請全國民眾若是有遇到設計不良的路口，可立即上公路局「我要通報」的網站頁面，上傳相關資訊與照片進行通報，相關單位將盡速提供回覆。

各縣市交通惡化狀況。（記者吳亮儀翻攝）

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