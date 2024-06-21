駕駛人注意！科技執法今年將新增175處 比現有多一倍

交通部今天在行政院會報告「道安總動員」，交通部長李孟諺在院會後記者會表示，過去完成科技執法的建置約170處，今年底將再新增175處，未來也會視整體執行的狀況再加以提升。（行政院提供）

2024/06/21 13:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕交通部今天在行政院會報告「道安總動員」，交通部長李孟諺在院會後記者會表示，過去完成科技執法的建置約170處，今年底將再新增175處，未來也會視整體執行的狀況再加以提升。

李孟諺指出，交通部與地方政府共同合作，加速完成行人交通安全設施，並優先改善路口工程，其中中央補助地方之799處路口，力拼縮短施工期程，目標於3個月內、9月底前完成400處，校園周邊改善預計完成200校，年底全數完成。

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李孟諺解釋，這799處是經交通部清查，屬危險易肇事路口，其中有196處是公路局管轄範圍，另外有600多處是由各縣市政府負責管理，主要在6都。此外，為提升省道路口安全，今年交通部公路局轄管省道路口，加速於3個月內、9月底前完成500處，6個月、也就是年底累計完成2000處路口改善。

李孟諺也說，內政部將儘快完成「行人交通安全設施條例」施行細則，預定10月1日公布施行。另交通部積極加速研擬「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」及「整體道路規劃指引」等相關規範，以提供地方政府在劃（施）設道路標誌標線號誌或進行道路設計時，有更明確的依循，有助營造更安全的道路環境。

此外，李孟諺表示，為鼓勵公民參與及資訊公開透明，交通部建置「道安總動員」平台，強化民眾與政府雙向溝通及管考機制，除定期公布縣市及重要項目交通事故統計外，也提供民眾通報路口改善建議，督促各道路主管機關積極主動回應民眾建議，將民眾建議視為推動的助力，藉由中央、地方及民眾總動員，讓道安改善成為全民運動。另交通部後續也將定期召開道安記者會，每週公布24小時死亡人數統計，每月公布30日死亡人數統計，呈現縣市道安執行績效。

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