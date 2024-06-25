暑假「週五→週日」國道交通量1.2倍！ 高公局有5管制措施

今年暑假期間國道交通疏導措施一覽表。（圖由高公局提供）

2024/06/25 10:35

〔記者吳亮儀／台北報導〕7月1日就是暑假！高速公路局今天（25日）說明，根據以往暑假車流狀況，今年暑假期間國道在週五到週日會有大量旅遊車潮，約是平常日的1.2倍。高公局規劃7月1日起到8月29日止，在國道有5項管制措施。

一、高乘載管制：維持每週日15至20時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制。

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二、開放路肩：每週五至週一，現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另週五增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段，以現場標誌為準。

三、替代道路：

（一）國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

（二）國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

（三）國6台中往返南投地區，建議改走台63。

（四）國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

四、暫停施工：每週六及週日全日，國道全線暫停施工及例行養護作業，緊急搶修及不影響主線交通之工程除外。

五、匝道儀控：視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制並機動調整。

高公局提醒，暑假期間週五至週一國道交通量大，週五下午及週六上午南向瓶頸路段包括國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，國3土城-關西、快官-霧峰及國5南港系統-頭城；週日下午北向瓶頸路段包括國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪及國5宜蘭-坪林等，以及週一下午北向國5宜蘭-坪林路段易有長時間壅塞情形。

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