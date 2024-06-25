交通事故死亡降幅未達標 陳彥伯：不理想

消費者文教基金會25日舉辦交通論壇。（記者蔡昀容攝）

2024/06/25 11:39

〔記者蔡昀容／台北報導〕消費者文教基金會今（25日）舉辦交通論壇。交通部政務次長陳彥伯坦言，今年第一季交通事故死亡降幅未達5％目標，行人死亡數較去年同期上升，並不理想，總統賴清德要求交通部加速努力；除了工程和法規面，網站「道安總動員」昨也上線，公開道安數據和改善進度，也開放民眾通報道路缺失。

交通論壇今在台北舉辦，消基會董事長吳榮達說，這是消基會首次以交通為題舉辦論壇，交通安全與生活息息相關，也是消基會重視的議題；今邀產官學人士，包含交通部、雙北、桃園、高雄交通局、民間團體代表，就市區公車與行人安全、酒後代駕、多元計程車3個議題討論。

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交通部政務次長陳彥伯出席致詞，針對交通事故2050年零死亡願景，目標在2030年前，將死亡人數降30％，行人降50％，為了這個目標，今年開始推動交通安全基本法；但他坦言，去年交通死亡3023人，比以往減41人，但未達降幅5％目標；今年第一季（一至三月）死亡人數772，比去年同期減少39人，但僅降4.8％，未達降幅5％目標，行人死亡則達119人，較去年同期增加16人，並不理想。

陳彥伯說，透過基本法，中央政府每四年要提出交通綱要，並滾動式檢討，地方則訂定推動計畫；總統賴清德重視交通安全，但任滿30天，死亡數未達目標，因此要求交通部與各地方政府加速努力。

陳彥伯表示，法規方面，有些規定是因地制宜，但現在希望建立制度，因此邀集各縣市政府、民間團體開會討論，全國共同討論規範和指引；工程方面，希望3個月內協助地方完成400處易肇事路口改善，中央改善500個省道路口，年底前預計完成改善地方799處、省道2000處路口。

此外，陳彥伯指出，昨天上線的「道安總動員」網站，公開各縣市道安表現、相關改善工程執行情形等，也設有通報機制，民眾如發現道路有缺失，可以上網通報，相關單位會進行列管和改善，希望有效降低交通死亡人數。

交通部政次陳彥伯25日出席消基會交通論壇，他坦言，今年第一季交通事故未達標。（記者蔡昀容攝）

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