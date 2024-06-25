台南「芒果寶盒」茄芷袋視覺設計夠噱頭 隨愛文外銷挺進國際

台南農產運銷公司的綜合款「芒果寶盒」深受歡迎，連茄芷袋視覺設計的包裝，也引起外銷貿易商的矚目。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/25 13:30

［記者吳俊鋒／台南報導］搶攻伴手禮市場，台南市政府今年推出紀念款的「芒果寶盒」，採傳統的茄芷袋紅、藍、綠等條紋色調，進行包裝的視覺設計，兼具地方特色，深受歡迎；連貿易商都來洽談授權事宜，要運用在外銷包裝上，讓古早味十足的本土美學，也隨著愛文一併出口，挺進國際。

台南農產運銷公司總經理楊弘義表示，今年新推出的芒果寶盒，為4斤裝，內容除了最具人氣的愛文、金煌之外，依照目前的收成，還有烏香、貴妃、西施等品種，屬於很有在地特色的綜合款伴手禮。

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楊弘義說，會根據台南各產地採收時間，分裝不同的內容物，未來還有海頓、玉文、蜜芒、萬清香，甚至更多品種的選擇，帶給消費者開箱驚喜。

楊弘義提到，這款綜合芒果的訂購相當踴躍，目前已售出近千盒，而農產運銷公司推出各系列的愛文伴手禮也賣得很好，現階段業績比起去年同期更亮眼。

值得一提的是，芒果寶盒只供應國內市場，但紅、藍、綠條紋色調的視覺設計，卻引起貿易商矚目，也來洽購、援用，做為外銷愛文的包裝，顯見傳統茄芷袋的魅力。

楊弘義強調，芒果寶盒是市長黃偉哲的創意發想，以茄芷袋色調為主視覺，結合安平古寶、赤崁樓等知名古蹟的意象，側邊附上「臺南400」圖騰，相當搶眼。

楊弘義指出，台南是全國芒果最大產區，品質優、甜度高，加上獨特香氣，令人垂涎，已外銷到世界各地，更是民眾夏季自用或送禮的首選，值得推薦。

台南農產運銷公司的綜合款「芒果寶盒」深受歡迎，連茄芷袋視覺設計的包裝，也引起外銷貿易商的矚目。（記者吳俊鋒攝）

台南農產運銷公司的綜合款「芒果寶盒」深受歡迎，連茄芷袋視覺設計的包裝，也引起外銷貿易商的矚目。（記者吳俊鋒攝）

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