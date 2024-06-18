東彰道路全線快通了 南延段三大特色曝光

東彰道路南延段工程具有三大創新特點，預計今年10月底完工。（彰化縣政府提供）

2024/06/18 18:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣東彰快速道路中段早已通車多年，目前進行南延段和北段工程，都已進入後半段工程，彰化縣政府工務處長林漢斌說，南延段預計10月底完工，北延段12月底竣工，後續再走結算驗收程序，希望趕在明年）農曆年前全線通車。

工務處長林漢斌說，這是彰化縣第1條臨八卦山路廊闢建的南北向快速道路，與省道台1線、縣道137線（山腳路）平行，可有效紓解台1線、137線車流，繁榮工商發展，提高生活環境品質。

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東彰道路主要採平面設計，從北而南經過花壇、大村、員林、社頭、田中及二水等臨山鄉鎮市，介於中山路、山腳路中間，往北串聯高鐵台中站，往南串聯高鐵彰化站及國3南雲交流道，分為北延段（約10.42公里，起點台74甲花壇路段終點台76線快速道路林厝交流道平面道路銜接縣道144線）、中延段（約9.4公里，起點縣道144線接終點大社南路與縣道150線斗中路）及南延段（約7.56公里，起點大社南路與斗中路再接縣道141線，終點為縣道141線二水鄉民生路段），率先動工的中延段當時因應高鐵彰化站開發，已於2018年2月通車。

近年來，縣府克服用地和道路拓寬等難題，陸續施作北段與南延段工程，又以南延段最具特色，具有三大創新特點。

新建工程科長黃勇茂說，第一特點路線規劃全部避開民眾住宅的主建物，超過6成為公有地，不到4成向民間協議價格取得，以此降成民意反彈。第二，南延段經過濁水溪畔二水堤防，經與第四河川局協調後，將道路拓寬到20米，並在河道邊新建堤防，解決農機具進出不便的問題。第三，南延段經過台電高壓電塔，縣府與台電協商進行地下化，去除嫌惡設施，讓街景更整齊清爽。

彰化縣東彰快速道路分段執行，中段已通車多年，目前進行南延段和北段工程。（彰化縣政府提供）

東彰道路南延段避開民眾住宅主建物，超過6成為公有地，不到4成通過與民間協議取得，降低民意反彈。經過濁水溪畔二水堤防，拆舊堤防拓寬再新建堤防，讓新路不影響社區聚落發展，路變寬更安全順暢。（彰化縣政府提供）

南延段經過台電高壓電塔，縣府與台電協商進行地下化，去除嫌惡設施，讓街景更整齊清爽，施工前後城市風貌大蛻變。（彰化縣政府提供）

東彰快速道路南延段工程約7.56公里，起點大社南路與斗中路再接縣道141線，終點為縣道141線二水鄉民生路，通往國3南雲交流道。（彰化縣政府提供）

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