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    捐精擁87子女！魯蛇「精子CEO」：要集滿世界各國都有孩子

    凱爾戈爾迪（Kyle Gordy）熱衷捐精，希望小孩足跡能遍布全世界。（圖擷取自IG@kylegordy1234）

    凱爾戈爾迪（Kyle Gordy）熱衷捐精，希望小孩足跡能遍布全世界。（圖擷取自IG@kylegordy1234）

    2025/01/11 05:58

    首次上稿 1-10 21:55
    更新時間 1-11 05:58

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯男子凱爾戈迪（Kyle Gordy）是全球最知名的精子捐贈者，他計劃在2025年底前成為全球100名孩子的父親，還宣稱這只是「剛剛開始」，許願未來每個國家都有他的後代。

    根據《紐約郵報》報導，32歲的戈迪經營名為「Be Pregnant Now」的網站，提供有懷孕需求的女性免費捐精服務，已幫助87名女性懷孕。戈迪計劃今年完成「播種」第100個孩子，成為全球僅有的4名達到這個成就的人之一。他14個待產孩子分布在瑞典、挪威、英格蘭和蘇格蘭。

    戈迪受訪時自稱「精子CEO」，雖然大量捐精，卻說這只是他征途的開始。目前他最大的孩子已經10歲，戈迪計劃超越Telegram創始人度洛夫（Pavel Durov），據報導至少擁有100名親生子女。

    戈迪說，自己不會設立具體的「孩子數量目標」，而是會一直繼續捐精，直到女性不再需要他為止。他還透露，正在進行一場為期一年的世界捐精之旅，計劃今年訪問日本、愛爾蘭和韓國，將這些國家列入捐精清單。

    儘管捐精相當繁忙，戈迪卻說自己在戀愛方面運氣不佳，歸咎於自己的捐精服務。他曾與39歲的Anika Philipp有過短暫的戀情，兩人在《90天未婚妻》節目中相識，但最終在8個月後分手。

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