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她嘆林口到台北是「通勤地獄」 在地人推1救星

不少網友建議，要避開林口的交通尖峰可以選擇搭機捷。示意圖。（資料照）

不少網友建議，要避開林口的交通尖峰可以選擇搭機捷。示意圖。（資料照）

2024/06/19 23:37

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人尋找工作時，會以薪資福利等待遇作為優先考量，然而通勤距離以及時間也是很重要的條件。一名女網友發文抱怨，稱搭公車從林口到台北根本像地獄，下午5點搭上車後就在滑手機，沒想到40分鐘後還沒離開林口區，到北市東區竟然已經7點多，讓她大嘆，「住林口的朋友到底怎麼去台北上班的」，貼文曝光，有網友大推，「現在有行政院通勤月票30天1200元，可以搭機捷，我推薦這種」。

近日一名女網友在社群平台Threads上發文，稱林口交通十分可怕，她下午5點離開友人家，當時選擇搭公車返回台北，沒想到上車後手機滑了約40分鐘，抬頭竟發現還沒離開林口，到了東區也已經7點多，讓原PO感嘆「終於領教到林口的通勤地獄」。

貼文曝光，引起許多網友討論，「林口日常，這也是我死都不想再住林口的原因」、「林口南勢里、龜山樂善里，分別是人口最多第二、第五名，都是從林口交流道下，這幾年真的很恐怖」、「沒事，林口交流道日常」、「林口人的耐性技能點數應該是MAX」。

另外，許多網友分享，在高峰時要避開塞車潮，可以選擇搭機捷，「一定要避開高峰時間！機捷唯一解！」、「要去台北時也是選搭機捷，那比自己開車更快」、「沒有機捷前每天來回通勤抓4小時，避免塞車或路上有狀況，有了機捷每天通勤只需要1小時，但就是要搶捷運站的機車停車場」、「還好後來有機捷又有月票整個輕鬆好多，固定時間可以搭車」。

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