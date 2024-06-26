台中市民注意！7/1起40路公車整併改為30副

自7月1日起，中市30路與40路公車整併，原40路改為30副。（市府提供）

2024/06/26 09:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕減少公車路線重疊，台中市政府交通局與中鹿客運進行盤點，7月1日起將行駛動線相近的30路及40路公車路線整併並推動聯合排班，未來以30路為主體，40路改號為30副，同時新增6輛電動公車投入30路營運，行駛南屯路、永春東路、五權路等重要路廊。原搭40路要改搭30副，不要癡等。

交通局長葉昭甫指出，早期闢駛的30及40路等路線，因當時皆行駛主要道路，導致部分路段重疊，影響公共運輸資源使用效能，在檢討公車路網服務需求，先行規劃30路與40路進行整併，讓有限的公車資源發揮最大效益，並維持班次穩定發車。

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交通局表示，30、40路均以服務嶺東、南屯民眾前往市區為主，除在南屯市場周邊及五權西路段行駛動線不同，其餘路段高度重疊，因此規劃將兩條路線班次聯合排班並進行路線整併，以30路為主體，40路調整為30副，其中30副改以單循環方式，提供平日12車次（等同24班次）、假日6車次（等同12班次）服務，而延伸台中區監理所的30延則維持原名稱。

30及40路沿途行經多所學校、醫院及捷運站點，路線整併後，將節省駕駛人力配置。另30副路維持40路行駛動線，南屯路等地區仍提供乘車服務，沿途站點也有290路公車等可以搭乘。

交通局補充，此次路線調整也將柴油公車汰換為電動公車，配合新增6輛電動公車投入30路營運，路線服務南屯路、永春東路、五權路等重要路廊。

交通局提醒民眾，30、30副、30延路線將於7月1日起正式實施，其中30路提供平日18車次（36班次），假日12車次（24班次）服務。

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