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用路人注意！國1彰化交流道4時段封閉施工 替代道路曝光

國1彰化交流道將分4時段每晚9點至隔天清晨6點封閉施工，替代道路曝光，高公局中工處呼籲用路人配合施工提前改道。 （記者湯世名攝）

國1彰化交流道將分4時段每晚9點至隔天清晨6點封閉施工，替代道路曝光，高公局中工處呼籲用路人配合施工提前改道。 （記者湯世名攝）

2024/06/26 09:39

〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！國道1號彰化交流道北上出、入口匝道，將在今（26日）、明（27日）兩天，以及7月1日、2日兩天，每晚9點至隔天清晨6點封閉施工，替代道路曝光，高速公路局中區養護工程處呼籲用路人配合施工提前改道，如提早完工，即開放通車。

高速公路局中區養護工程分局指出，為辦理「 中分局瀝青混凝土路面整修工程-斗南段轄區」刨鋪路面，預訂26、27日（星期三、四）及7月1、2日（星期一、二），每晚9點至隔天清晨6點進行國道1號彰化交流道北上出、入口匝道路面改善，屆時將封閉該處出入、口匝道。

改道時程及路線，26日（星期三）晚間9點至隔天清晨6點封閉國1彰化交流道北上出口匝道（往鹿港方向），改道路線為經由國1北上出口往彰化方向匝道至新平路迴轉往鹿港方向行駛。27日（星期四）晚間9點至隔天清晨6點封閉國1彰化交流道北上出口匝道（往彰化方向），改道路線為經由國1北上出口往鹿港方向匝道下高速公路至中華西路迴轉往彰化方向行駛。

7月1日（星期一）晚間9點至隔天清晨6點封閉國1彰化交流道（鹿港方向）北上入口匝道，改道路線為車輛直行中華西路至新平路口迴轉，由彰化方向往國1北上入口匝道行駛。7月2日（星期二）晚間9點至隔天清晨6點封閉國1彰化交流道（彰化方向）北上入口匝道，改道路線為車輛直行新平路至中華西路口迴轉，由鹿港方向往國道1號北上入口匝道行駛。

26日晚間9點至隔天清晨6點封閉彰化交流道北上出口匝道，改道路線為北上出口往彰化方向匝道至新平路迴轉往鹿港方向行駛。（翻攝高公局官網）

26日晚間9點至隔天清晨6點封閉彰化交流道北上出口匝道，改道路線為北上出口往彰化方向匝道至新平路迴轉往鹿港方向行駛。（翻攝高公局官網）

27日晚間9點至隔天清晨6點封閉彰化交流道北上出口匝道，改道路線為北上出口往鹿港方向匝道下高速公路至中華西路迴轉往彰化方向行駛。 （翻攝高公局官網）

27日晚間9點至隔天清晨6點封閉彰化交流道北上出口匝道，改道路線為北上出口往鹿港方向匝道下高速公路至中華西路迴轉往彰化方向行駛。 （翻攝高公局官網）

7月1日晚間9點至隔天清晨6點封閉彰化交流道北上入口匝道，改道路線為車輛直行中華西路至新平路口迴轉，由彰化方向往國1北上入口匝道行駛。（翻攝高公局官網）

7月1日晚間9點至隔天清晨6點封閉彰化交流道北上入口匝道，改道路線為車輛直行中華西路至新平路口迴轉，由彰化方向往國1北上入口匝道行駛。（翻攝高公局官網）

7月2日晚間9點至隔天清晨6點封閉彰化交流道北上入口匝道，改道路線為車輛直行新平路至中華西路口迴轉，由鹿港方向往國1北上入口匝道行駛。（翻攝高公局官網）

7月2日晚間9點至隔天清晨6點封閉彰化交流道北上入口匝道，改道路線為車輛直行新平路至中華西路口迴轉，由鹿港方向往國1北上入口匝道行駛。（翻攝高公局官網）

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