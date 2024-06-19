頻傳老人暴力搶「博愛座」 網曝︰國民黨1975年教育導致

近期台灣國內「博愛座」糾紛頻傳。（資料照）

2024/06/19 23:22

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期台灣國內「博愛座」糾紛頻傳，甚至上升成肢體暴力，且多為年邁長者主動挑起紛爭，掀起各界議論。對此，有網友好奇發文詢問，台灣為何有如此多老人，會認定「博愛座」專屬該年齡層，掀起眾人熱議，接著一票人「考古」，指出這些長者針對「博愛座」的認知和行為，與1975年戒嚴時期國民黨政府推行的教育有關。

針對近期頻傳的博愛座糾紛，一名網友在PTT以「老人會覺得『被讓座是應該的』是誰的問題？」 為標題發文詢問，他指出台灣的老人們，好像覺得他人「讓座」給自己，是一件「天經地義」的事件，甚至還有火車上站票當眾要求讓座。原PO接著提到，反觀國外的老人，如果有人讓座，反而會遭對方反壓回去，「老人還會生氣『我沒這麼老』，為何會有這樣大差異？」。

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該文一出，引起大批網友熱烈討論，甚至翻出台灣大眾運輸出現「博愛座」的源頭，就是國民黨首任黨主席蔣經國時期，在1975年推行的「學生讓座運動」。網友們更列出作家管仁健去年在《新頭殼》 發布的文章，該文提到1975年蔣介石去世後，蔣經國接位便不斷操弄「指鹿為馬」的宮廷戲，來考驗手下忠誠度，甚至連當年全台風行的「學生讓座運動」，也是在各界馬屁聲被強行推出。

管仁健指出，蔣經國擔任行政院長期間，曾在1975年8月忽然親臨台北市政會議，指責本地學生不肯讓座，痛批「這看起來是小事，其實是反映道德的低落」，這席話一出，立即讓各地官員大動作，發起「學生讓座運動」。不僅如此，管仁健表示當年的媒體也不敢袖手旁觀，並舉出《聯合報》上由「御用作家」撰寫的數篇文章為例，直指這場運動是官員與媒體推波助瀾下的產物。

管仁健還提到，當年時任台灣省主席謝東閔也針對「讓座」議題，出面發表喊話，更宣布今後省政社會建設，要把重點放在「倡導禮讓美德」，使禮讓的美德蔚為社會風氣。管仁健還補充指出，關於「博愛座」名稱由來，是全台公車業者在車上設立該座位後，希望之後學生們都能發揮蔣介石「仁慈博愛」的精神，因此將其命名為「博愛座」。

許多網友看完台灣的「博愛座」相關歷史背景後，忍不住直呼「1975...當年被教育讓座的青年長大囉」。

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