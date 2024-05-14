中資公司購買飛彈基地周邊房地產 拜登下令限期出售

美國總統拜登下令，禁止1家與中國相關的企業購買懷俄明州空軍基地周邊的土地，並要求該公司限期出售已購買的房地產。圖為華倫空軍基地，該基地為美軍重要的戰略飛彈基地。（美聯社）

2024/05/14 11:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中資企業近年來在美國大舉購買土地，引起美國政府警惕，美國總統拜登13日發布命令，禁止1家與中國相關的企業購買懷俄明州空軍基地周邊的土地，並要求該公司限期出售已在當地購買的房地產。

綜合外媒報導，美國白宮指出，由中國公民擁有的「MineOne Partners Limited」公司於2022年6月和其他公司合作購買房地產，用於設置加密貨幣礦場，房地產地點位於懷俄明州，距離當地的華倫空軍基地（Francis E. Warren Air Force Base）不到1.6公里，該基地為戰略飛彈基地，設有多個洲際飛彈發射井。

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美國白宮在一份聲明中指出，外資房地產靠近戰略飛彈基地和美國「核三位一體」關鍵要素，並可能存在有助於監視和間諜活動的設備，對美國構成國家安全風險。白宮以國安全風險為由，要求該企業於120天內出售房地產。

拜登此項決定是依循「美國外來投資審查委員會」（CFIUS）所進行的調查報告，該份報告認為，外資企業購買鄰近核武基地的土地，造成國家安全風險，且在該地段安裝加密貨幣採礦設備，可能有助於監視和間諜活動。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）13日在一份聲明中指出：「今日的撤資命令顯示拜登總統對於保護美國國家安全的堅定承諾。」

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